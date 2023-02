Sanremo 2023, regalo per tutti gli appassionati: puoi averli così

I tantissimi fan di Sanremo non vedevano l’ora di ricevere questa notizia: ora possono avere quello che cercavano da tempo.

Manca esattamente una settimana al via della 73esima edizione del Festival di Sanremo e l’attesa cresce ogni giorno di più. Sono in molti ad essersi già organizzati per seguire insieme le cinque serate della celebre kermesse musicale, anche perché tanti hanno deciso di partecipare al Fantasanremo, il gioco che sta ormai spopolando sul web. Il conduttore e direttore artistico è ancora una volta Amadeus, confermatissimo dopo i tantissimi elogi ricevuti nelle precedenti tre edizioni. Il presentatore ravennate è riuscito anche stavolta a proporre un elenco di partecipanti che soddisfa ogni genere musicale e tutte le età.

Assieme ad alcuni mostri sacri della musica italiana sono infatti presenti graditi ritorni e ovviamente anche tanti nuovi artisti, apprezzatissimi dai più giovani. Al fianco di Amadeus saliranno sul palco dell’Ariston anche quattro co-conduttrici: oltre a Chiara Ferragni – che vedremo nella prima e nell’ultima serata del Festival – ci saranno anche l’attrice Chiara Francini, la giornalista Francesca Fagnani e la pallavolista Paola Egonu. Non mancheranno poi tanti super ospiti, a cominciare da Massimo Ranieri, Al Bano Carrisi e Gianni Morandi che saranno di scena tutti e tre insieme nella seconda serata.

Sanremo, ecco i testi dei brani: fan in visibilio

Chiaramente l’attenzione principale dei fan di Sanremo è tutta per gli artisti in gara. Proprio in queste ultime ore gli appassionati del Festival stanno cercando più informazioni possibili in merito ai testi dei brani che i vari cantanti proporranno sul palco dell’Ariston.

La bella notizia è che grazie ad una nota testata è possibile avere a disposizione i testi delle canzoni in gara. Stiamo parlando di TV Sorrisi e Canzoni, la storica rivista settimanale italiana, che ha voluto pubblicare anche un post sulla sua pagina Instagram per parlare del numero dedicato a Sanremo.

“È il momento più atteso dell’anno: la copertina di Sorrisi con tutto il cast del Festival di Sanremo 2023 in partenza il 7 febbraio – scrive su Instagram TV Sorrisi e Canzoni – Come sempre in questo speciale in edicola dal 31 gennaio troverete le interviste a tutti i cantanti, con tutti i testi ufficiali delle canzoni, foto esclusive e tantissime curiosità per prepararci al meglio al grande evento. Buona settimana a tutti!”

I cuori di Mengoni e Madame, l’ironia di Lazza

Tra i tanti commenti sotto al post spiccano anche quelli di alcuni artisti che gareggeranno a Sanremo. Marco Mengoni ha lasciato un cuore, così come Madame.

Cuore rosso anche per Mara Sattei, mentre Leo Gassman non vede l’ora che si cominci: “Si preannuncia un festival scoppiettante“. Divertentissimo, poi, il commento di Lazza: “Se guardi bene in basso a sinistra c’è il grinch“.