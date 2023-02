Benedetta Rossi, sparisce dai social per giorni: il motivo fa commuovere i fan

Benedetta Rossi è uno dei fenomeni del web forse tra i più studiati dai professionisti del marketing. Molti di questi “esperti” ancora non riescono a spiegarsi come sia possibile il suo successo mediatico. È innegabile: gli italiani la adorano, e la seguono anche nella sua vita privata.

Ci si chiede spesso come mai una donna come la food blogger marchigiana, in totale autonomia e non certo con le abilità di un grande chef con alle spalle anni di gavetta e di studio di tecniche e sapori, sia riuscita, senza grandi doti culinarie (è indiscutibile che non sia Cracco – ma lei non ha mai voluto esserlo) a costruire un impero con numeri da capogiro basato esclusivamente su ricette casalinghe.

Benedetta Rossi e il suo impero, tra tv, libri e social: un successo con pochi eguali

E per quanto riguarda i professionisti, cosa ne pensano di lei? Molti scrivono e commentano in modo non egregio le sue preparazioni. Alcuni non possono accettare quelle che considerano “aberrazioni”, come la crema pasticcera fatta con uova intere o la pasta frolla con lievito e panna, oppure la sua totale eliminazione del burro dalla cucina.

“Ma in campagna è sempre stato così”, si difende Benedetta, e rivendica il suo modo di cucinare e il suo leitmotiv: “È fatto in casa, per te“. Che, in fondo, non è altro che quel plus messo in evidenza tra le proposte delle trattorie e dei ristoranti popolari, e spesso in grado di orientare l’indice del cliente sul menù.

Le persone a casa, le mamme, le studentesse, le signore anziane, la adorano, la difendono a spada tratta e la seguono ogni istante. I suoi libri sono stravenduti più di un best seller di letteratura, i suoi programmi ottengono indici di ascolto impensabili, le tv nazionali se la contendono per ospitate. Guai a criticarla! Guai se uno chef la attacca. Tutto questo successo per la dolce Benedetta, che ha conquistato i cuori degli italiani, si traduce in introiti economici pazzeschi.

Dalla sua casa di campagna, in provincia di Fermo, Benedetta, da circa un decennio, tiene incollati gli italiani alla tv con il suo programma di punta. Nel frattempo scrive libri, di cui vende copie su copie, e ha anche avviato un agriturismo.

Benedetta Rossi e il marito Marco: ecco svelato il mistero della scomparsa

Accanto a lei c’è sempre il marito, Marco Gentili, che la segue ovunque, che la adora, che spesso la affianca nelle dirette, con cui ha creato addirittura una casa di produzione. Di recente il pubblico che li segue, dopo alcuni messaggi social, è apparso notevolmente preoccupato.

Li hanno “visti” sparire dal radar del web, si è creato un po’ di panico generale, oltre tutto perché Benedetta è stata anche alle prese con problemi di salute ma alla fine, per fortuna, si è scoperto che dietro non c’è nulla di grave, tutt’altro. Una foto pubblicata di recente, sul profilo instagram di Benedetta, conferma che i “piccioncini”, più innamorati che mai, si sono presi una dolce pausa, una tenera vacanza. Marco e Benedetta, abbracciati e innamorati come il primo giorno, salutano dal web i loro fan, regalandoci gioia e batticuore.