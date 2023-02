Come il partner ti sminuisce senza fartelo capire: non sottovalutare questi segnali

Attenzione a questi segnali! Se li noti scappa subito, in questo modo il tuo partner ti sta cercando di sminuire.

Trovare la persona giusta con cui condividere la propria vita non è mai cosa facile, soprattutto in questo periodo dove la maggior parte è talmente concentrata su sé stessa da non vedere al di là del proprio naso e di conseguenza non sentono la necessità di avere qualcuno accanto.

Nonostante questo andamento un po’ avvilente (passateci il termine), c’è chi crede ancora nel “vissero felice e contenti” e quando finalmente troveranno il vero amore, faranno di tutto affinché duri nel tempo. Sicuramente anche questo non sarà facile e spesso si dovrà fare i conti con le differenze caratteriali, i propri spazi e le proprie esigenze, che, soprattutto all’inizio potranno sembrare incompatibili, ma tempo al tempo e tutto andrà per il verso giusto e si potrà vivere serenamente il rapporto.

In questo modo il partner ti sminuisce senza fartelo capire: ecco quali sono i campanelli d’allarme

Non ci sarà nessun rapporto d’amore che andrà sempre nel verso giusto, ci saranno (com’è giusto che sia) tantissimi alti e bassi da superare, ma che permetteranno di collaudare la coppia e che renderanno più forte il sentimento. Ci sono però delle situazioni, che con il passare del tempo non faranno altro che rivelare le loro criticità e far uscir fuori il vero io del partner. Saranno quei ‘rapporti malati’ che dovranno solo essere troncati perché non porteranno da nessuna parte.

Questo accade quando il partner agisce ‘sottobanco’ e con comportamenti all’apparenza innocui non farà altro che sminuire chi c’è dall’altra parte. Se questo si verificherà ci sarà ben poco da fare, se non quella di allontanare questa persona dalla propria vita. Ecco perché si dovrà prestare attenzione a questi comportamenti che sono dei veri e propri campanelli d’allarme.

Il tuo partner ti sminuisce continuamente? Te ne potrai accorgere da questi atteggiamenti

Nessuno sarà in gradi di capire sin da subito con chi si a che fare, ci sono persone talmente brave a fingere, che la loro vera natura verrà fuori anche dopo anni ed anni di rapporto. Ci sono però dei piccoli segnali, che se vissuti dovranno far aprire gli occhi perché riveleranno che la persona che avete accanto non vuole affatto il vostro bene. Ma vediamoli nel dettaglio:

Tende a sminuire ciò che facciamo– se non prende mai sul serio quello che fate, che dite e che pensate, ma smonterà parola per parola ogni singola cosa, vuol dire che ha messo in atto un piano ben preciso Non vi apprezza per come siete– se vuole cambiarvi a tutti costi, sia nel modo di essere ma anche nel modo in cui vestite e vi preparate, fareste bene ad allontanarla il prima possibile Ha atteggiamenti aggressivi– una delle cose peggiori da poter vivere in una coppia, che dovrebbe subito farvi chiudere la storia senza aspettare che si arrivi oltre Non apprezza quello che fate nei suoi confronti– nonostante il vostro impegno dall’altra parte sembra essere dato tutto per scontato? Non perdete altro tempo, ponete fine alla vostra storia prima che sia troppo tardi.

Ricordate, all’interno di un rapporto si ama in due, se questo non accade vuol dire che non è la persona giusta per voi.