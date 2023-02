Kate Middleton è incinta e soffre di iperemesi: spunta tutta la verità

Secondo alcune indiscrezioni, la Principessa del Galles Kate Middleton sarebbe incinta del suo quarto figlio e soffrirebbe una patologia nota come iperemesi.

Kate Middleton non sta certo passando un periodo facile della sua vita. La principessa del Galles, pur essendo molto amata da gran parte del popolo britannico (e non solo), ha dovuto affrontare molte sfide nell’ultimo anno. Prima la dolorosa morte della Regina Elisabetta, a cui sembra fosse molto affezionata, e poi le terribili accuse mosse contro di lei da nientemeno che il suo stesso cognato, il principe Harry.

Forse proprio questi fatti hanno portato la Principessa a perdere molto peso negli ultimi mesi. Pare inoltre si sia sentita male all’improvviso e che sia stata costretta su un letto d’ospedale per un po’ di tempo. Kate è sempre stata molto magra di costituzione (normalmente il suo peso si aggira intorno ai cinquanta chili per un metro e 75 di altezza) ma di recente pare sia scesa a soli 45 chili. Molti, infatti, hanno notato che nelle ultime sue apparizioni pubbliche la Middleton è apparsa davvero magrissima. Secondo alcuni, questo suo incredibile dimagrimento è dovuto all’iperemesi, una patologia che l’aveva già colpita in precedenza proprio durante due delle sue tre gravidanze.

Kate Middleton incinta? Un dettaglio non sfugge ai fan

Come ha ricordato il settimanale Diva e Donna, l’iperemesi è una patologia che causa nausee davvero fortissime. Avendole già vissute in precedenza per ben due gravidanze, naturalmente molti si sono chiesti se al momento Kate si trovi in dolce attesa per la quarta volta.

Per ora niente di certo è trapelato da Palazzo Reale: quel che vediamo è solo una Kate poco in forma e più “spenta” rispetto al solito. Tuttavia, se così fosse, si tratterebbe di un fatto davvero imprevisto. Il marito William, infatti, si era sempre detto restio ad avere un quarto figlio, sebbene (pare) Kate lo desiderasse ardentemente.

Già nel 2019, un fan aveva cercato di carpire qualche informazione alla allora Duchessa di Cambridge chiedendole se lei e William stessero cercando di avere un altro figlio. E la risposta della Middleton è stata secca: “Penso che William sarebbe un po’ preoccupato all’idea di averne un altro“.

In un’altra occasione, durante una visita ufficiale di Kate e William al Clitheroe Community Hospital nel Lancashire, il Principe aveva notato come Kate si stesse divertendo in mezzo ai bambini e aveva sbottato, in tono scherzoso: “Non date idee strane a mia moglie!”

Che la bella Principessa sia finalmente riuscita a convincere il suo amato marito?