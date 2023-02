Lavastoviglie, rendila super efficiente con questo trucco: potrai lavare il doppio delle stoviglie

Sarà questo il trucco perfetto per rendere la tua lavastoviglie efficiente: guadagnerai non solo spazio ma riuscirai anche a risparmiare.

Se dovessimo pensare quale sia tra gli elettrodomestici quello che ha sicuramente cambiato la vita di tutti coloro che si occupano delle faccende di casa, la lavastoviglie sarebbe sicuramente quello più nominata da tutti. Un vero e proprio oggetto del desiderio a cui nessuno è più disposto a rinunciare.

Soprattutto nelle case moderne sarà davvero difficile non trovare la lavastoviglie: la sua grandissima comodità fa gola a tutti e piuttosto che doversene privare, magari per mancanza di spazio, si rinuncerà sicuramente ad altro, ma mai a lei! E come potervi dare torto: utilizzarla ha decisamente abbreviato i tempi di pulizia della cucina, giacché si dovrà semplicemente caricarla in modo corretto e dopo aver impostato il giusto programma lei penserà a fare tutto il lavoro sporco mentre nel frattempo vi dedicate ad altro.

Con questo trucco la lavastoviglie lavorerà al meglio: il risparmio è assicurato

C’è però una piccola nota stonata, che soprattutto in questo periodo sta cambiando le abitudini di tutti noi: il rincaro delle bollette che, per chi utilizza assiduamente la lavastoviglie, non è di certo una cosa piacevole. Infatti, nonostante in commercio esistano modelli con classe A++ le lavastoviglie avranno comunque un impatto sul costo elettrico finale. Per questo sarà importante imparare ad usarla nel modo corretto, evitando il più possibile sprechi.

I motivi per cui una lavastoviglie tende a consumare più del necessario possono essere vari, fra questi:

Una scarsa pulizia che farà affaticare la macchina e di conseguenza necessiterà di maggiore energia.

che farà affaticare la macchina e di conseguenza necessiterà di maggiore energia. Avviarla a mezzo carico : uno spreco non solo di corrente ma anche di acqua e di detersivi.

: uno spreco non solo di corrente ma anche di acqua e di detersivi. Azionarla a qualsiasi ora del giorno : non è affatto una buona idea, meglio nelle ore serali dove in genere il costo elettrico è più basso.

: non è affatto una buona idea, meglio nelle ore serali dove in genere il costo elettrico è più basso. Sovraccaricarla troppo: anche in questo caso otterremo l’effetto opposto, ossia stoviglie non perfettamente pulite ed una lavastoviglie sotto sforzo.

Già evitando questi piccoli errori si potrà iniziare a vedere una differenza sul costo finale. C’è però un trucchetto che in pochi conoscono e che permetterà di ottimizzare al massimo la lavastoviglie. Avete mai notato che accanto al cestello esiste una piccola leva? Ebbene, se andrete ad azionarla potrete vedere con grande stupore che il cestello si potrà abbassare o sollevare. Questo vi permetterà di poter ottimizzare gli spazi al meglio, riuscendo ad inserire in una sola volta tutte le stoviglie da lavare senza averle l’una sull’altra. Questo trucchetto sarà perfetto anche quando avete grosse pentole da lavare, basterà semplicemente regolare il cestello come preferite ed il gioco è fatto. Provatelo subito e vedrete che non smetterete di utilizzarla.