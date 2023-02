Mara Venier, il triste annuncio sul marito: alla fine dovrà farlo davvero

La Signora della televisione italiana, Mara Venier, ha preso un’importante decisione. La conduttrice di Domenica In ha un rapporto schietto con i suoi fan, per questo gli ha parlato col cuore in mano, senza remore. Le sue parole hanno fatto immediatamente il giro della rete, ma perché tanto clamore?

La timoniera di un dei programmi più amati di casa Rai non ha più dubbi: ha intenzione di farlo. I supporter di Mara sono rimasti di stucco, ma hanno compreso il perché del suo gesto. Ma cosa ha dichiarato la simpaticissima Venier?

Mara Venier, la conduttrice accarezza l’idea e…

Mara Venier non necessita di particolari presentazioni. Ha esordito nel mondo dello spettacolo in veste di attrice, poi è approdata sul piccolo schermo. Alle sue spalle ha un passato fatto di gavetta e sacrifici che l’hanno portata evidentemente lontano: oggi è infatti una delle donne più amate ed affermate dello piccolo schermo. Non a caso è per tutti la “signora” della TV: Mara per i telespettatori è come una amica, che racconta, intrattiene, porta allegria e che fa luce su fatti delicati usando la dovuta sensibilità.

La conduttrice di Domenica In è molto apprezzata per le sue doti, possiede infatti una spiccata empatia ed un carisma fuori misura, per non parlare della risata contagiosa che scalda ed avvolge il pubblico. I telespettatori sono pazzi di lei, del suo modo di fare ed è per questo che la seguono con affetto anche sui social, specie sulla sua pagina Instagram. Mara è solita postare foto e video che la ritraggono nella sua quotidianità ed i follower sono ben lieti di restare aggiornati su quanto le accade.

Mara Venier ci starebbe pensando: ecco cosa si vocifera

La timoniera di Domenica In è solita postare contenuti social per condividere parte della sua vita con i fan e loro sanno quanto ami il suo lavoro e quanto ami suo marito, Nicola Carraro, con il quale è sposata dal 2006. Il compagno di vita della Venier è un produttore cinematografico ed insieme sono felici ed appagati.

Lui trascorre molte tempo a Santo Domingo e la lontananza per Mara inizia ad essere pesante. La conduttrice non ha mai nascosto di aver attraversato un momento difficile nel corso della pandemia e che ora pian piano avverte sempre di più l’esigenza di godersi la sua vita familiare, pensando alla pensione.

In questo modo potrebbe trascorrere più tempo insieme a lui, ma nel frattempo continua a condurre il programma con la sua consueta allegria e la sua spensieratezza. Per i telespettatori sarebbe dura rinunciare a lei in veste di conduttrice, ma chi le vuole bene le augura di riuscire a fare ciò che la rende più serena e se questa è la via, ben venga.