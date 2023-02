Paola Barale: rapporti intimi e menopausa, la confessione della showgirl

Paola Barale ha parlato a cuore aperto di un tema delicato che per molti è ancora un tabù. Si tratta della sessualità in menopausa, un argomento che si affronta di rado, poiché molte donne provano imbarazzo nel parlarne.

La conduttrice e showgirl, ospite nel salotto di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, non ha avuto remore e con quell’ironia che da sempre la caratterizza ha spiegato che sta vivendo al meglio questa fase naturale della sua vita.

Paola Barale, la conduttrice parla apertamente della menopausa

Paola Barale è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. Bellissima e solare ha alle sua spalle una carriera costellata da grandi successi ed un futuro di grandi progetti da realizzare davanti a sé. Ha iniziato a lavorare come conduttrice quando era ancora giovanissima e grazie alla sua determinazione ed alla sua professionalità è emersa, divenendo un personaggio di spicco dello spettacolo italiano.

Oggi è una delle professioniste più amate ed osannate dal pubblico, apprezzata per la sua bellezza, il carisma e la forte personalità. Di recente la splendida Paola ha rilasciato un’intervista per Silvia Toffanin, timoniera di Verissimo il talk cult di Canale 5 ed ha affrontato anche un tema delicato, quello della menopausa, e nello specifico della menopausa precoce.

“La menopausa è una tappa della vita, io ci sono andata abbastanza presto“: ha esordito Paola, che poi ha continuato spiegando che è una tappa naturalissima nella vita di ogni donna e che non deve essere vissuto come una malattia. La conduttrice ha affrontato questa tappa molto presto, ma per lei non è stato un problema. Vive una vita piena e soddisfacente, anche sotto le lenzuola.

Paola Barale, la conduttrice parla della sua vita intima in menopausa

Con la sua proverbiale ironia ha infatti dato una bella stoccata a chi crede che le donne in menopausa, non possano vivere il sesso in modo soddisfacente. “Uno pensa che una donna in menopausa sia decrepita o non abbia una vita sessuale. Certo, ci sono dei cambiamenti. Ma è una cosa normale, da vivere in un modo normale. Magari con l’aiuto di specialisti. Non è una malattia, è un cambiamento”.

La Barale ha dichiarato di essere serena e totalmente appagata dalla sua vita. Oggi ha 56 anni, ed è ancora più consapevole del suo fascino e della sua grande femminilità, proprio perché non si lascia intaccare da sciocchi pregiudizi o dicerie di sorta. Ma perché in genere una argomento come la menopausa viene vissuto come un tabù?

La risposta è semplice. Basta andare indietro nel tempo per scoprirne le motivazioni. In passato le donne venivano obbligate a serbare l’assoluto silenzio su tutto ciò che riguardava la sessualità. Oggi, nella maggioranza dei casi non è più così, ma per qualcuna si. Per questo parlarne apertamente come ha fatto Paola, è importantissimo.