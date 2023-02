Super Mario Bros, spunta una nuova anteprima sul film: sarà la prima volta nella storia del personaggio

Nuova anteprima sull’attesissimo film dedicato a Super Mario Bros, una chicca riguardo un personaggio storico della serie: sarà la prima volta.

Nato come protagonista del primo videogame su Donkey Kong, il personaggio Nintendo Super Mario ha ottenuto talmente tanti consensi negli anni ’80 da diventare la star di una serie di videogame slegati dall’originale e diventati nel tempo più popolari e amati di quelli relativi alla serie da cui il personaggio era stato tratto. La prima trilogia di Super Mario Bros ha permesso al videogioco di diventare il primo brand iconico della storia dei videogame, il primo titolo a varcare i confini del mondo videoludico ed il primo a ricevere una trasposizione sul grande schermo.

Chi ha vissuto quell’epoca ricorda con terrore il primo tentativo di far diventare Super Mario Bros un film. La produzione decise di utilizzare personaggi in carne e ossa ed inventò una trama piena zeppa di clichè e nosense, priva di qualsiasi filo logico. Ovviamente la pellicola è stata un disastro commerciale e per decenni Nintendo ed il brand di Super Mario sono stati alla larga da progetti cinematografici tesi ad espandere il mondo del popolare videogame oltre i confini del contesto videoludico.

Memori di quel disastro, sia gli appassionati di cinema che quelli di videogame hanno sussultato di terrore quando è stato annunciato un nuovo film sull’idraulico baffuto. Tuttavia già il primo trailer ha fatto capire che la lezione era stata imparata: il film è tutto in computer grafica, richiama lo stile dei videogame e sembra farcito di riferimenti alla serie. Sembra ci si trovi di fronte ad un’operazione commerciale moderna e ben strutturata, che potrebbe regalare ai fan un gioiello prezioso da aggiungere ai ricordi. I fan non sono comunque il target unico, il film punta a far conoscere Super Mario anche e soprattutto ai più piccoli, nella speranza che il film possa aumentare gli acquisti di consolle e titoli dedicati all’idraulico più famoso al mondo.

Super Mario Bros, l’ultima anticipazione sul film farà piacere ai fan storici: è la prima volta per il personaggio

Grazie ai trailer che sono stati mostrati da Universal (major cinematografica che si occupa della produzione e della distribuzione al cinema), si capisce che gli sceneggiatori hanno voluto puntare tutto sull’ironia, per offrire al pubblico un prodotto senza troppe pretese e che possa fare divertire i più piccoli. Ovviamente non mancano le citazioni all’universo del videogame, com’è possibile vedere anche dall’ultima clip diffusa sui social.

In questa vediamo un richiamo proprio alle origini del personaggio, ovvero uno scontro tra Super Mario e Donkey Kong (quello nel film è però Donkey Kong Junior, ovvero il figlio del cattivo del primo gioco per cabinati). Il nostro protagonista entra in un’arena piena di persone che lo acclama, lui si guarda spaesato e poi, forte del supporto, di fa coraggio e si lancia contro l’avversario. Il gorilla ha facimente la meglio e lo atterra facilmente. A questo punto l’idraulico salta sugli iconici mattoni e prende un power up che possa aiutarlo nello scontro. Il potenzialmento sarà familiare a chi ha giocato Super Mario 3DS, visto che si tratta del costume da gatto apparso per la prima volta proprio per il titolo dedicato alla consolle portatile.

Più che la citazione, però, ciò che sorprende gli appassionati è la reazione di Donkey Kong. Il gorilla infatti scoppia a ridere e prende in giro l’avversario per il costume da gatto. Una scena scontata, potrete pensare voi, e sarebbe così se non fosse che questa è la prima volta che il primate viene doppiato nella storia. Nei videogame che lo vedono protagonista, infatti, Donkey Kong non parla mai e fa un certo effetto vederlo finalmente caratterizzato anche tramite la voce.