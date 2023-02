TikTok, la ginnastica cinese per dimagrire in un mese fa impazzire tutti: funziona davvero?

Spopola su TiktTok una ginnastica cinese che, presumibilmente, aiuterebbe a dimagrire. Ma come stanno le cose? È così davvero?

Tra i social network più utilizzati degli ultimi anni c’è TikTok. La piattaforma ha surclassato di gran lunga Facebook ed Instagram, col rischio che possa definitivamente “mandarli in pensione”. I giovanissimi lo amano, ma si assiste ad un uso massiccio del social anche da parte dei più grandicelli.

Gli utenti più adulti in genere non si dilettano nei famosi balletti come i giovani ma prediligono “lezioni” ed esercizi per mantenere o raggiungere la forma fisica desiderata. Proprio tra i video di TikTok diventati virali, c’è quello del cosiddetto “esercizio di curvatura del ventre” nato dall’idea di Janny.

Si tratta di movimenti specifici e mirati, finalizzati alla perdita di peso nella zona addominale. La sua creatrice assicura risultati eccezionali se eseguiti con costanza nel tempo: Janny è solita incitare i suoi allievi con estrema grinta, fatto che ha contribuito alla diffusione massiccia del suo piano d’azione. La domanda che in molti si pongono è la seguente: funziona davvero?

TikTok, il metodo dimagrante è il più famoso al mondo

Se anche tu vuoi sbarazzarti dei tanti odiati rotolini che segnano il tuo punto vita, la soluzione giusta arriva dalla lontana e saggia Cina. Janny è un’istruttrice che insegna alle persone che le chiedono aiuto, come perdere peso in modo veloce ed efficace con esercizi specifici. A passo di musica, li guida verso il dimagrimento, correggendo i loro movimenti quando non sono corretti. L’enfasi con la quale l’istruttrice cinese agisce l’ha resa celebre, arrivando sino ai più piccoli paesi d’Italia.

L’insegnate e creatrice di questo allenamento ha raggiunto solo su Tik Tok oltre 2,4 milioni di follower. Un vero e proprio fenomeno in crescita continua, che è arrivata da una parte all’altra del mondo:”The belly curling exercise“. Ma come si effettua? La tecnica non è particolarmente difficile e consiste nell’effettuare dei movimenti con il bacino, spostandosi in avanti e indietro in modo velocissimo, come uno scatto. Ma davvero questo esercizio così energico consente di perdere peso?

Janny, l’istruttrice assicura risultati, ma funziono davvero?

Janny assicura di sì, e grida: “Bruciamo il grasso insieme” come incitamento ai suoi allievi. Poi ancora: “Praticalo per 5 minuti al giorno e farà effetto dopo un mese”- assicura la guru nei suoi video. Se il metodo funzioni o meno non lo si può affermare con assoluta certezza, ma di certo i professionisti sono scettici.

Perdere peso in modo localizzato è molto difficile, per non dire impossibile talvolta. I soli esercizi fisici, seppur eseguiti con meticolosa costanz,a non bastano: deve necessariamente essere abbinata un’adeguata alimentazione. Insomma, attività che vanno prescritte dal medico il quale, appurate le caratteristiche del paziente, prescriverà la dieta e l’esercizio fisico più adatto.