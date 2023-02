Avete mai visitato le Maldive italiane? È uno dei luoghi più spettacolari d’Italia

Andare alle Maldive restando in Italia si può: nel Bel Paese c’è un posto incantevole che è tra i più spettacolari della nazione. Guardarlo è un balsamo per gli occhi.

Per sentirsi in un paradiso terrestre, non c’è affatto bisogno di prendere un aereo e raggiungere mete lontane. Basta restare nel proprio paese e visitare posti che non hanno nulla da invidiare alle Maldive o ad altre zone paradisiache che si vedono spesso sui giornali o sul web. Esiste infatti una città in cui le spiagge e il mare sono qualcosa di eccezionale, e che vale assolutamente la pena vedere.

Il luogo in questione si trova in Calabria, ed è un vero e proprio gioiello marittimo per il territorio italiano: ecco come si chiama precisamente il posto.

Tropea è una meta perfetta per le vacanze estive

Si tratta appunto di Tropea, un bellissimo borgo situato su una rupe che si affaccia nel bellissimo mare della Calabria e, più precisamente, sulla costa tirrenica. È infatti diventata – nel corso degli anni – una delle mete più ambite in tutto il mondo, in cui ci si può recare per vivere una vacanza da sogno. Il luogo appartiene alla provincia di Vibo Valentia e contiene uno dei tratti di costa più belli di tutto il Meridione: c’è infatti da dire che è anche nota come la costa degli Dei.

Tropea conta 7mila abitanti e si presenta come un piccolissimo borgo che ha però moltissimo da offrire ai suoi visitatori. È infatti presente un centro storico fatto di edifici nobiliari, palazzi storici e piazzette deliziose (per non parlare, chiaramente, del suo mare che ha attirato l’attenzione di tutta Italia). Cosa si può visitare quindi a Tropea? Ecco una lista delle attrattive più belle del luogo.

Cosa c’è da vedere a Tropea

Quando si arriva nel borgo calabrese, è d’obbligo passare per il centro storico: si troveranno infatti palazzi nobiliari che sono stati costruiti tra il ‘700 e l’800 e la cui particolarità risiede nei balconi che si affacciano direttamente sul mare. È inoltre impossibile non notare Largo Ercole, da cui si arriva facilmente a Palazzo Toraldo in cui è presente una collezione di reperti archeologici.

Si possono poi vedere diverse ville come Villa Braghò, ma anche varie piazzette tra cui Largo Villetta, Largo Galluppi e Largo Migliarese. Non si può infine non passare per le chiese di Tropea: tra queste ci sono la Cattedrale, la Chiesa di San Francesco d’Assisi e la chiesa sconsacrata di Santa Maria Della Neve. La passeggiata non sarà però finita qui, dato che sarà d’obbligo andare a scoprire le botteghe di artigiani che producono terracotta, ferro e tessuto. Si possono inoltre acquistare prodotti freschi del posto come uova, olio d’oliva, frutta secca e salumi tipici.