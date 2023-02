Capelli bianchi, addio alle solite tinte: ecco come tingerli con il cacao

La comparsa dei capelli bianchi non è sempre piacevole e spinge molti a correre dal parrucchiere. Ora è possibile però rimediare a questo “inconveniente estetico” con un metodo naturale che pochi conoscono.

Notare la comparsa dei capelli bianchi, specialmente i primi, non è mai piacevole. In genere i primi segnali si manifestano intorno ai 35-40 anni per le donne e ai 30-35 anni per gli uomini, ma ci sono ovviamente le eccezioni. Ci sono persone, infatti, che li notano già poco dopo i 20 anni e chi invece arriva a superare i 40 anni e ne ha davvero pochissimi.

A ritenerlo un “problema” sono ovviamente soprattutto le appartenenti al sesso femminile, che non possono che correre ai ripari prenotando una seduta dal parrucchiere. Molte di loro hanno però una crescita talmente veloce da ritrovarsi a dover fare la tinta anche due volte al mese. Questo può essere certamente un segno di vitalità del capello, ma allo stesso tempo costringe a dover mettere mano al portafoglio più spesso.

Capelli bianchi: una vera scocciatura

Andare dal parrucchiere, soprattutto per una donna, può essere rigenerante perché permette di sentirsi a posto e di vedere un’immagine migliore di sé. In alcuni casi, però, questo può diventare particolarmente dispendioso, specialmente se oltre a servizi quali piega e taglio si richiede anche il colore o la necessità di fare qualche trattamento specifico che può irrobustire la fibra dopo un periodo di stress.

Non tutti possono però permettersi di andare così spesso in salone: per questo non possono che ricorrere a “metodi casalinghi” soprattutto se devono coprire i capelli bianchi, cosa poco gradita a molti.

Al supermercato o nei negozi per i professionisti è così possibile acquistare la tinta di cui si ha bisogno a un prezzo decisamente inferiore, ma che non sempre dà l’effetto desiderato se si decide di fare tutto autonomamente. Si può così ricorrere all’aiuto di un’amica o un familiare per portare a termine un lavoro migliore.

Usa un metodo naturale

Alcuni possono essere diffidenti nei confronti delle componenti presenti nelle tinte usate dai parrucchieri (esistono comunque le versioni senza ammoniaca), altri invece non possono più utilizzarle a causa di alcune allergie. Fortunatamente, chi si trova in questa situazione può comunque rimediare e coprire i capelli bianchi in modo naturale.

Il vantaggio di questo sistema è quello di non rovinare la chioma, ma allo stesso tempo di eliminare questo inestetismo senza spendere grosse cifre: aspetti tutt’altro che da sottovalutare.

Ci sono alcuni oli alle erbe, come quelli a base di acacia arabica e ginseng, in grado di aprire i capillari del cuoio capelluto e agire sulla circolazione sanguigna, in modo tale da agire sin dalla radice.

Chi desidera scurire la propria capigliatura, invece, può realizzare una crema composta da tre cucchiai di miele e tre di cacao, da mettere sui capelli asciutti per circa un’ora. In alternativa, lo stesso risultato può essere ottenuto con il caffè freddo prima di lavarli; il tempo di posa solo di dieci minuti.

Tanti ormai da tempo, invece, scelgono di tingere attraverso uno dei prodottti più naturali disponibili, l’hennè, polvere ottenuta dall’essiccazione di un arbusto dalle proprietà tintorie. Fino a qualche tempo fa era adatto soprattutto per il colore ramato, ora c’è un po’ per tutti i gusti.

In alternativa, è possibile coprire i capelli bianchi anche realizzando un infuso immergendo le foglioline del tè, della salvia e del rosmarino in un litro d’acqua. Dopo averlo fatto riposare per una notte è possibile metterlo sulla propria chioma per dieci minuti, per poi procedere con lo shampoo.

Insomma, la scelta davvero non manca.