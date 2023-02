Cibi congelati, in molti fanno un errore clamoroso: così la salute è in pericolo

Mai commettere questo errore con i cibi congelati. Se lo fai rischi davvero grosso: ecco cosa avresti dovuto sapere.

Lo stile di vita frenetico che ogni giorno facciamo correndo sempre da una parte all’altra, non solo ha un impatto su di noi rendendoci stanchi e stressati ma ha un impatto anche sul nostro modo di vivere, cosa che spesso tendiamo a sottovalutare.

Anche recarsi semplicemente al supermercato sembra diventare quasi una missione impossibile. Proprio per questo, e per evitare di ritrovarsi all’ultimo minuto senza avere nulla in casa da poter cucinare, si usa moltissimo fare la classica spesa settimanale o addirittura mensile. Una cosa resa possibile grazie alla presenza del freezer all’interno delle nostre case, che ci permetterà di poter congelare, a patto che venga fatto in modo corretto, tutta una serie di alimenti, mantenendoli freschi per molto più tempo.

Attenzione a non commettere mai questo errore con i cibi congelati: rischi davvero grosso

È proprio grazie a questo grande elettrodomestico che oggi si riesce a sprecare il meno possibile. Infatti, tutti quei cibi che prima perdevano di freschezza nel giro di pochi giorni, una volta che saranno congelati potranno durare anche per mesi interi. Fin qui nulla di nuovo, direte voi, eppure siamo certi che spesso sottovalutate questo passaggio, commettendo alcuni errori anche piuttosto pericolosi per la vostra salute.

Se tutti sappiamo benissimo che i cibi una volta scongelati non possono mai più essere ricongelati, in molti ignorano che non tutti i cibi possono essere congelati e che in alcuni casi farlo è davvero rischioso. Molti di questi, infatti, non solo perderebbero consistenza, ma anche tutte le loro proprietà nutritive svanirebbero nel nulla. Ma di quali cibi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo subito:

Pesce – per quanto riguarda il pesce fresco non c’è alcun problema nel congelarlo a patto però che eliminiate le interiora e le squame.

Frutti di mare – mai congelarli crudi, meglio sempre cuocerli e dopo che sono completamente freddi allora potrete congelarli, conservando anche il loro liquido di cottura. Discorso diverso per le vongole, che possono andare in freezer anche da crude.

Patate – mai congelarle crude, anche perché perderebbero di sapore e consistenza. Se proprio non ne potete fare a meno, meglio cuocerle prima.

Latticini – mai congelarli semplicemente perché perderebbero sapore e consistenza, al massimo se proprio volete, provola e mozzarella potranno essere congelate ma potranno essere usate solo per farcir.

Uova – congelarle da crude è praticamente impossibile: basteranno pochi minuti per farle scoppiare.

Verdure – anche in questo caso la cottura sarà necessaria: solo così il sapore resterà inalterato.

Infine, ricordate sempre di mettere ogni alimento negli apposti contenitori o nei sacchetti per alimenti. Etichettate sempre tutto e scrivete la data in cui è iniziato il processo di congelamento.