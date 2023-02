“Le devo la vita”: Gianni Morandi choc, la rivelazione sconvolge anche i fan più affezionati

In queste ore è spuntata una rivelazione choc di Gianni Morandi: una sua ultima affermazione ha sorpreso i fan.

Gianni Morandi ancora oggi è uno dei cantanti italiani più amati. Qualche anno fa però un episodio ha sconvolto la sua vita. Una delle sue ultime dichiarazioni ha sconvolto i fan più affezionati.

In molti ricorderanno un episodio che ha cambiato la vita di Gianni Morandi, ossia l’ustione alle mani mentre curava la sua terra. Il cantante in seguito a quell’inconveniente ha passato un momento difficile, tenendo a lungo le sue mani fasciate e perdendo per diverse settimane la mobilità e la piena indipendenza nei suoi movimenti. Ancora oggi la popstar italiana tiene cura delle sue mani dopo il terribile incidente. Il peggio però sembra essere superato, con il cantante che è pronto anche a tornare a Sanremo in un inedito trio con Al Bano e Massimo Ranieri.

Lo scorso agosto, Morandi mostrò per la prima volta la foto delle sue mani fasciate, mostrando le cicatrici che porta su entrambe le mani. La destra è apparsa fin da subito molto gonfia. Fortunatamente a fargli superare questo triste momento ci ha pensato quello che a tutti gli effetti è più un amico che un collega. Stiamo parlando di Jovanotti. Infatti Lorenzo Cherubini lo ha riportato sul palco: i due sono stati coinvolti in diversi eventi musicali, specialmente durante la stagione estiva.

Ma se da una parte Jovanotti lo ha riportato sui palchi di tutta Italia, Gianni Morandi ha rivelato che ad un solo collega deve la vita.

Gianni Morandi rivela: “Gli devo la vita”

La lotta per la completa guarigione ha portato Gianni Morandi ad avere una maggiore consapevolezza di sé. Infatti adesso sembra proprio che il cantante sia in grado di parlare anche dei suoi momenti più difficili, specialmente dopo aver visto l’affetto ricevuto dai fan. Inoltre in una recente intervista ha anche rievocato quando la sua carriera stava per finire.

Inoltre durante l’intervista in questione il cantante ha raccontato di aver rischiato la vita (professionale). Dopo una partita della Nazionale Cantanti, Mogol gli chiese di interpretare Canzoni stonate, che rilanciò la sua carriera: proprio quell’avvenimento riuscì a far riprendere quota la sua carriera, tanto da tornare anche sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Durante la 72esima edizione l’eterno ragazzo ha preso parte alla kermesse proprio con Lorenzo Jovanotti. Un edizione gloriosa per il cantante che interpretando la canzone scritta dall’amico e collega è riuscito ad ottenere la terza posizione in classifica. Adesso la popstar è pronta a tornare all’Ariston, in un inedito trio con Massimo Ranieri ed Al Bano.