Kate Middleton, sapete quanto costano i suoi gioielli? Il prezzo vi lascerà senza parole

Kate Middleton è da sempre un’icona di stile ed eleganza ma come è facilmente prevedibile i suoi abiti sfarzosi e i suoi gioielli appariscenti non sono certo alla portata di tutte le tasche (o, almeno, non tutti…).

Nel corso degli anni a Palazzo Reale si può dire che lo stile di Kate Middleton non abbia mai subito sostanziali modifiche. Quel che è certo, però, è che dopo la morte della regina Elisabetta e l’acquisizione del titolo di Principessa del Galles la bella Kate sembra fare ancora più attenzione alle mise con cui appare in pubblico. Conscia, senz’altro, della grande importanza del suo ruolo nel Regno Unito (e non solo).

Per le occasioni più importanti Kate ha sfoggiato abiti di prestigiosi marchi ma anche gioielli e tiare appartenenti alla Regina Elisabetta e a Lady Diana (basti pensare alla splendida parure di collana e orecchini indossata ai funerali della Regina appartenuti alla compianta principessa “triste”). Ma la Middleton è nota anche per il suo apprezzamento verso i marchi più “popolari”, i cui prezzi sono alla portata di (quasi) tutti. E anche alcuni suoi gioielli appartengono a queste collezioni meno preziose ma senza dubbio accattivanti.

Kate Middleton, i prezzi dei suoi gioielli

Al di là dei gioielli avuto in dono dalla Royal Family, il cui valore economico è ovviamente inestimabile, Kate è apparsa più volte in pubblico sfoggiando orecchi firmati Sezane o Spells of Love, decisamente più pop ma perfetti per il suo stile.

Solo il mese scorso ha indossato degli orecchini in ottone riciclato placcato oro e con pietre naturali di Sezane del costo di 91 euro. In un’altra occasione meno importante, per la quale ha indossato un outfit casual (jeans, maglietta e blazer) Kate ha optato per una collana a doppio filo con perline di Spells of Love, sottile e perfetta per la sua mise, del costo di 125 euro.

Ma tra i suoi orecchini preferito ci sono senza dubbio i cerchi in oro, che ha indossato due anni fa per il lancio della campagna “Taking Action on Addiction”. Si tratta di orecchini placcati in oro di ASOS design (sfoggiati insieme a un dolcevita e a una lunga gonna rossa) del prezzo modico di 15 euro. Insomma, davvero alla portata di tutti.

Ma la Middleton è nota anche per la sua attenzione al tema della moda sostenibile. Durante una breve permanenza all’Università di Copenaghen, in occasione della visita all’Infant Mental Health Project, Kate ha indossato una collana di Monica Vinader, caratterizzata da una perla naturale e oro e argento riciclato.