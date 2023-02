Sabrina Ferilli, Elettra Lamborghini e Chiara Ferragni, ecco cosa le fa impazzire: le passioni ‘segrete’ delle grandi star

Il cibo italiano, ma non solo quello, conquista da sempre i palati delle star di casa nostra. Non è un caso che i ristoranti stellati del Bel Paese, visti in fondo anche i prezzi che propongono, siano frequentati sempre da personaggi del “jet set” e che gli chef di grido siano grandi amici e spesso consiglieri dei personaggi dello spettacolo.

Quali sono i piatti preferiti delle donne della televisione, delle influencer, delle star della musica e del nostro cinema? Scopriamo insieme le tendenze culinarie che fanno impazzire tre nostre donne italiane, tutte bellissime, fisicamente e caratterialmente completamente diverse tra loro.

Forse anche per questa ragione ci piacerà entrare “in punta di piedi” nella loro sfera privata e venire a conoscenza di quali sono le pietanze di fronte alle quali non sanno assolutamente resistere.

Le donne vip a tavola: quali sono i piatti che le fanno impazzire?

Sono belle, sono famose, mantengono un corpo scolpito e perfetto, frutto di dieta, sacrifici e rinunce, e attività sportiva. Insomma una vita sana. Eppure quando si siedono a tavola, in certe occasioni, non saprebbero dire di no. Potremmo immaginare brillare i loro occhi, arrivare la classica acquolina in bocca. L’emozione sale alle stelle e addio dieta. Una volta ogni tanto, almeno!

Cominciamo da Sabrina Ferilli, oggi splendida over 50, ma con un fisico da fare invidia a qualunque ventenne. Ci crederesti che un corpo così difficilmente potrebbe rinunciare alla cucina romana?

Ferilli-Ferragni-Lamborghini: i piatti preferiti di cui sono ghiotte

Stiamo parlando dei piatti della sua origine, delle ricette con cui è cresciuta, di quella cultura capitolina che in lei trasuda da tutti i pori: nella comunicazione, negli atteggiamenti. Una romanità di cui è fiera, a cui non rinuncerebbe mai; una romanità di cui è ambasciatrice come pochi nel mondo.

Ed eccola non resistere davanti a quella fumante triade di primi piatti della cucina romanesca, “scuola Sora Lella”: amatriciana e poi carbonara e cacio pepe. Non escluderemmo in fondo neanche la gricia. In fondo l’avremmo immaginato: la Ferilli è una straordinaria “pastaiola”. Come darle torto?

Dopo Sabrina, andiamo a scoprire i gusti della biondissima Chiara Ferragni, moglie del rapper Fedez, tra le influencer più popolari al mondo, straordinaria imprenditrice di se stessa, donna simbolo di un nuovo modo di fare business.

La Ferragni non resiste di fronte a una pizza di qualità di casa nostra. Lo sapevi? Gusti semplici: in primis mozzarella e pomodoro, per un piatto intramontabile, in fondo anche molto femminile, da gustare con una birra o un ottimo bicchiere di vino.

Ed eccolo il terzo personaggio della nostra rassegna, la procace Elettra Lamborghini. Gusti più “fusion” per la cantante, ma decisamente votati ad un’altra grande passione culinaria che accompagna il genere femminile, ovvero i dolci. La Lamborghini, infatti, non potrebbe mai dire di no ad un pancake, con frutta, panna o cioccolato. E perché no tutti insieme? Colazione bomba, come lei, bomba sexy di bellezza e vivacità.