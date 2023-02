William e Kate, dietro i sorrisi c’è un lato oscuro: la violenza mai raccontata

William e Kate appaiono sempre molto in sintonia tra loro, ma c’è un lato oscuro nella coppia che è rimasto a lungo nell’ombra.

Se il mondo intero li apprezza per il loro essere sempre pacifici e pacati, in realtà non è proprio tutto oro ciò che luccica dietro la (apparentemente) perfetta famiglia costituita dai reali William e Kate Middleton. Una realtà che aveva già provato a raccontare lo stesso Harry nel suo libro Spare, prima di essere ricoperto di insulti e critiche. William e Kate sono infatti troppo amati perché un ribelle come Harry possa realmente gettare fango su di loro.

Ma, a quanto pare, sembra che Harry non sia il solo ad aver captato il vero carattere del principe William, in particolare. Diverse persone, nel corso degli anni, hanno fatto notare che il primogenito di Carlo e Diana non era certo un principino a modo e cortese. Dentro di sé teneva nascosto un lato oscuro che solo alcune volte ha preso il sopravvento su di lui, ben lontano dagli occhi del pubblico.

William, il vero carattere del principe più amato

Stando a quanto riportato dallo scrittore Robert Lacey, sia Harry che William avrebbero dei caratteri “irascibili”. Nel suo libro (citato dal settimanale Nuovo) Lacey riferisce che una volta Camilla si sarebbe lamentata del carattere niente affatto accomodante di William, rivelando a degli amici intimi che il ragazzo aveva “un caratteraccio”.

Di fronte alle liti molto violente a cui aveva assistito tra Carlo e suo figlio, Camilla si era detta “scioccata e inorridita”, perché mai si sarebbe potuta aspettare una cosa del genere. “Per il duro compito cui sono stati chiamati, sia Carlo che William sono soggetti a forti arrabbiature“, ha rivelato a Nuovo Barbara Ronchi della Rocca, un’esperta della vita dei reali inglesi.

Ma se i rapporti di William con la sua famiglia d’origine non sono certo rosei, lo stesso si può dire anche di quello costruito con la moglie Kate. Secondo alcune voci, infatti, William avrebbe avuto una relazione con un’altra donna, Rose Hanbury, quando Kate era incinta del suo terzo figlio.

Le voci si sono fatte così incalzanti che alla fine (forse per metterle a tacere una volta per tutte) le due hanno deciso di sfilare fianco a fianco a una manifestazione pubblica. Insomma, di voci non proprio edificanti sul principe William ce ne sono eccome, sebbene il reale ed erede al trono rimanga ancora molto amato dal popolo inglese. Staremo a vedere se le cose cambieranno in un prossimo futuro…