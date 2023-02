Detersivo per i piatti, sapere qual è il migliore vi stupirà: è in vendita all’Eurospin

Sai che esiste un detersivo per i piatti considerato migliore tra tutti? È in vendita all’Eurospin e ora vi sveleremo il suo nome.

Il detersivo per i piatti deve essere necessariamente presente in ogni casa. È pur vero che, negli ultimi anni, con l’avvento della lavastoviglie, lavare i piatti a mano è diventato sempre più raro: basta aprire questo elettrodomestico, inserire al suo interno tutte le stoviglie, azionare il programma ed il gioco è fatto.

Ma non può non esserci in casa almeno un flacone di detersivo per i piatti. Magari dovete lavare un semplice piatto o una tazzina e di certo non potete azionare la lavastoviglie per questo: consumereste detersivo, acqua e soprattutto corrente (e in questo periodo non è di certo la scelta migliore). O ancora ci sono alcuni oggetti che devono essere necessariamente lavati, ma non possono essere inseriti nella lavastoviglie; in quel caso come si fa se in casa non si ha un detersivo per i piatti? Ecco quindi che il suo utilizzo inizia ad essere davvero indispensabile. Ma conoscete la marca migliore? Secondo una classifica stilata da Altroconsumo quest’ultima si trova all’Eurospin. Vediamo insieme di quale si tratta.

Il detersivo per i piatti più buono di sempre lo trovo all’Eurospin: ecco il suo nome

Negli ultimi anni sempre più persone sono impegnate nelle campagne per proteggere l’ambiente e cercare di inquinare meno possibile mare, terra e tutto ciò che ci consente di vivere. Ovviamente molte cose non riusciamo ad eliminarle di certo, perché sono indispensabili (ormai) per la nostra vita quotidiana, ma possiamo iniziare a migliorare la situazione, ad esempio, scegliendo i prodotti giusti. Questo vale anche per i detersivi dei piatti che scegliamo. Per questo motivo Altroconsumo ha deciso di analizzare circa 18 prodotti diversi, per capire quale fosse il migliore.

Nel momento in cui si va ad analizzare un prodotto ci si sofferma su diversi fattori, quali:

capacità di rimuovere lo sporco

maneggevolezza del flacone

facilità di risciacquo

profumo

impatto sull’ambiente

Sono stati presi in considerazione questi fattori e si è fatta un’accurata analisi sui prodotti utilizzati. L’esperimento, se così vogliamo chiamarlo, consisteva nel riempire una vasca del lavandino con l’acqua calda ed inserire al suo interno un cucchiaino di detersivo per piatti. Immergere poi dei piattini sporchi, unti e completamente inutilizzabili, e cercare di lavarli. Il prodotto che avrebbe eliminato in men che non si dica il grasso e lo sporco, sarebbe stato eletto prodotto migliore tra tutti.

Ebbene, questo primato l’ha ottenuto il detersivo “Dexal concentrato Amo Essere Eco” che troviamo in vendita all’Eurospin. Questo è il top, considerato perfetto sotto tutti i punti di vista, soprattutto perché ha risultati migliori legati ai punti di cui sopra. Ovviamente ve ne sono altri che, secondo la classifica, possono essere ritenuti ‘buoni’. Tra quest’ultimi ad esempio troviamo: Winni’s piatti concentrato Lime e Fior di Mela; Conad verso natura Eco piatti; Crai piatti concentrato limone.

Quelli considerati medi sono: Lysoform igienizzante piatti; DAT5 ecologico concentrato; Sole Gel ultra concentrato limone. Infine quello considerato di bassa qualità e di conseguenza da ‘abolire’ è lo Svelto Titanuim concentrato limone verde.