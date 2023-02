Medaglioni di verza al forno: il ripieno è da fuoriclasse, facili da preparare

Questi medaglioni di verza al forno sono davvero facili da preparare e oltretutto contengono un ripieno davvero irresistibile: la ricetta.

La ricetta in esame è assolutamente da provare in quanto si distingue per un’esplosione di sapori davvero unica e irresistibile. La sua preparazione è davvero molto semplice e assicura il risultato.

Questi medaglioni peraltro prevedono l’utilizzo di un alimento estremamente benefico per la salute che gli esperti consigliano di consumare in maniera regolare: la verza. Di seguito vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere riguardo ad essa e alle sue proprietà come anche su quali sono gli ingredienti e il procedimento da seguire per realizzarla.

Medaglioni di verza: la ricetta

La verza si distingue per l’elevata quantità di proprietà che è in grado di assicurare. In particolare, si tratta di un alimento particolarmente indicato per contrastare le infiammazioni di orecchie, naso e gola. Non tutti sanno peraltro che si tratta di un potentissimo analgesico che si rivela molto efficace in presenza di mal di testa, mal di denti o anche sciatica.

Infine, la verza è in grado di migliorare il transito intestinale per via dell’elevato contenuto di fibre. Di conseguenza, l’alimento è indicato nelle persone che soffrono di stitichezza o di disturbi intestinali.

Gli ingredienti per preparare questi deliziosi medaglioni di verza sono i seguenti:

verza riccia, 8 foglie;

ricotta, 400 grammi;

salmone, 200 grammi;

uovo, 1

parmigiano grattugiato, 100 grammi;

sale e pepe, q.b

Il procedimento è molto semplice: prima di tutto bisognerà procedere con il pulire la verza, staccando le foglie che si trovano nella parte più esterna. Durante questo passaggio, bisogna fare molta attenzione a non romperle in modo tale da non compromettere la preparazione; In seguito, continuate sbollentando le foglie di verza per 2 – 3 minuti e dopo posizionatele su un piano avendo cura di tagliare la costa centrale, quella posta alla fine; Per quanto concerne il ripieno, quest’ultimo andrà preparato utilizzando la ricotta, l’uovo e il parmigiano: mescolate per bene gli ingredienti al fine di ottenere un composto omogeneo; Fatto ciò procedete con il farcire le foglie di verza. Con l’aiuto di un cucchiaio posizionate un po’ di composto al centro e dopo chiudetele cercando di conferire loro una forma circolare. Dopo averle capovolte, adagiatele su unta teglia da forno precedentemente rivestita da carta forno e poi distribuite un filo d’olio.

La cottura di questi medaglioni preparati con la verza dovrà durare per circa 8 minuti, massimo 10′, a 180°.

Il risultato sarà una ricetta davvero deliziosa ideale da preparare in ogni occasione o comunque tutte le volte che vorrete stupire gli invitati con una preparazione diversa dal solito. Non vi resta che cimentarvi in questa ricetta che è facilissima da preparare dal momento che non prevede l’esecuzione di procedimenti particolarmente laboriosi.