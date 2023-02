Schiavi della tinta per capelli? Puoi farli tornare scuri naturalmente e gratis: la scoperta è incredibile

Siete anche voi schiavi della tinta per capelli? Con questo trucchetto puoi farli ritornare scuri naturalmente e gratis in pochissime mosse.

Di scoperte clamorose ce ne sono state nel corso degli anni, ma siamo certi che quella di cui vi parleremo tra qualche istante vi lascerà davvero senza parole. Se anche voi, infatti, siete stanchi di essere soggetti alla tinta per capelli, sappiate che abbiamo la soluzione che fa proprio al caso vostro.

Seppure invecchiare sia normalissimo, sono davvero tantissime quelle persone che non riescono affatto ad accettare una situazione del genere. E che sono solite fare di tutto per ingannare l’evidenza. Se da una parte, infatti, c’è chi ricorre spesso e volentieri alla chirurgia estetica per ‘nascondere’ rughe e segni evidenti della vecchiaia, dall’altra c’è chi tende a coprire i capelli bianchi con tinte apposite. Cosa si deve fare, però, per evitare di recarsi spesso dal parrucchiere e diventare schiavi del colore artificiale? Forse non tutti lo immaginano, ma c’è un trucchetto per farli tornare scuri naturalmente e soprattutto gratis.

Da questo momento non sarete più schiavi della tinta: la scoperta vi lascerà di stucco

Ci è capitato più volte di esortarvi a non disperarvi affatto quando c’è qualche piccolo problema a cui dovete far fronte e stavolta ve lo confermiamo. Qualora foste soggetti a tingere i vostri capelli, ma siete stanchi di recarvi dal parrucchiere ogni tanto e di spendere soldi, vi consigliamo vivamente di continuare a leggere ciò che stiamo per dirvi. Da quanto si legge da uno studio pubblicato su eLife, sembrerebbe che sia stata fatto una scoperta shock, pronta a svoltarvi completamente la vita.

Dopo aver studiato i capelli di circa 14 volontari, i ricercatori sono giunti ad una conclusione davvero clamorosa: a condizionare fortemente il loro colore, determinandone l’ingrigimento, sarebbe proprio lo stress. In poche parole, quindi, più una persona è stressata e più c’è la tendenza a perdere il tono naturale dei capelli, rendendoli a lungo andare sempre più grigi e bianchi. Gli esperti, infatti, sottolineano come il livello di alcune proteine contenute al loro interno subiscono una drastica modifica sotto stress, mutandone il colore.

Alla luce di tutto questo, già sappiamo qual è la domanda che vi starete ponendo: come si può rimediare a questo inconveniente? Secondo i ricercatori, la risposta è semplicissima: bisogna stare il più lontano possibile dallo stress o da situazioni che potrebbero rendervi particolarmente agitati. Il consiglio, quindi, che noi di Universomma ci sentiamo di darvi è di vivere tutto alla leggera. Sicuramente i problemi ci sono e, molto probabilmente, ci saranno sempre, ma sarà di fondamentale importanza il vostro atteggiamento di fronte ad una situazione del genere.

Ovviamente, sia chiaro: non è solo questo l’unico motivo che comporta una situazione del genere. A contribuire alla comparsa di capelli grigi, infatti, vi è anche un altro fattore: l’età biologica.

Gli errori da evitare quando si lavano i capelli tinti

Appurato che tingersi i capelli non è affatto un reato, ma che anzi è una pratica parecchio comune tra uomini e donne, sarebbe opportuno sapere quali sono quegli errori da evitare quando si devono lavare i capelli, ma si è appena stati dal parrucchiere per colorarli. Se anche voi siete interessati, scopriamo insieme cosa bisogna categoricamente evitare.

Non fare lo shampoo subito. Forse non tutti lo immaginano, ma bisogna aspettare minimo 48 ore per procedere ad un nuovo lavaggio della propria chioma. In questi due giorni, infatti, si permetterà al colore di attecchire perfettamente al capello, facendolo durare un po’ di più;

Non lasciare in posa la maschera per troppo tempo. Ricordate, infatti, che al massimo può stare in testa per circa 5 minuti;

Non usare l'acqua troppo calda. Sarebbe preferibile, infatti, lavare i capelli con acqua tiepida o fredda. In questo modo, il colore non sbiadirà facilmente, ma sarà sempre vivo;

Scegliere dei prodotti appositi. Solitamente è consigliabile recarsi nuovamente dal parrucchiere di fiducia ed abbandonarsi alle sue mani. Qualora, però, non fosse possibile, allora acquistate shampoo, maschera e balsamo rigorosamente per capelli colorati.

Nulla di complicato, vero? Ebbene, a questo punto non vi resta che metterli in pratica per non sprecare il lavoro del vostro parrucchiere.