Scopre che il marito dorme con gli occhi aperti e lo filma: guardarlo fa impressione | VIDEO

C’è un famoso detto, intramontabile, vecchio come il mondo, che dice che tra moglie e marito non bisognerebbe mai mettere il dito.

Ma certamente la bocca sì, e non è ironia, perché se decidi di postare un video, nell’era dei social, che in poco tempo diventa virale, dove mostri, a tutto il mondo, il modo bizzarro in cui tuo marito dorme, allora non puoi davvero lamentarti dei commenti, dolci o amari, che arriveranno a pioggia sulla tua vita. In fondo nessuno ti ha obbligato ad aprire al mondo la porta della tua camera da letto.

Chissà se l’intento di una donna americana in fondo fosse proprio questo: ovvero raccogliere migliaia e migliaia di like, mostrando un piccolo momento della propria intimità coniugale. Nessuna scena esplicita, per carità, ma un evidente problema fisico del coniuge che addirittura ha scatenato, come spesso accade, roventi reazioni: fino a centinaia di persone che, senza remore, hanno consigliato alla giovane moglie addirittura di divorziare.

Video su TikTok diventa virale: moglie filma il marito e mostra al mondo il suo bizzarro modo di dormire

Decisamente Colton, si chiama così il malcapitato marito, e pensiamo accada certo non per sua volontà, non dorme in modo tradizionale. Payton Vidmar, la moglie, ha mostrato a tutto il mondo, attraverso il suo canale TikTok, il bizzarro modo in cui il coniuge riposa durante la notte.

Payton Vidmar ha sbalordito decisamente “gli spettatori” con una bizzarra clip che ha mostrato come suo marito, Colton, si addormenta con entrambi gli occhi spalancati. Avete capito bene! Ha gli occhi aperti ma dorme profondamente.

Il suo video virale, che ha raccolto oltre 26 milioni di like, ha permesso ai fan di dare uno sguardo alle abitudini notturne del suo uomo. “Questa è la prova che mio marito dorme davvero con gli occhi aperti. Mi fa impazzire ogni volta che guardo”, dichiara senza remore la Vidmar nella clip.

La donna, subito dopo la sua introduzione verbale, ha poi filmato il marito che si addormenta mentre i suoi occhi sono aperti e fissano il vuoto. Allora a questo punto la giovane moglie calca decisamente la mano e inscena la commedia che dà colore alla storia. Benché fosse abituata alla scena, urla in video contro il marito per svegliarlo.

Il pover’uomo, frastornato e spaventato, senza naturalmente aprire gli occhi, visto che già lo sono, li sposta dal soffitto sul volto della moglie, chiedendosi insistentemente, ne siamo certi, che “male abbia fatto in vita sua”.

E mentre arrivavano commenti a go go, equamente divisi tra utenti divertiti e altri spaventati a morte dalla scena, c’è chi non ha mancato, come al solito, di andare oltre, arrivando a consigliare alla donna di mettere fine al suo matrimonio.

Ironia o spavento, ci potrebbe essere una verità dietro quello che gli oltre 26 milioni di persone hanno visto. Secondo gli esperti, Colton potrebbe essere affetto da una patologia che corrisponde al nome di “lagoftalmo notturno”, una condizione che è in realtà abbastanza comune. Secondo la Sleep Foundation, circa 1 persona su 20 non chiude gli occhi mentre dorme.

C’è poco da scherzare: lo rivela la Sleep Foundation

La ricerca ha anche rivelato ciò che fa aprire le palpebre mentre un soggetto dorme, ovvero avere bulbi oculari sporgenti, palpebre corte o deboli, problemi ai nervi facciali e cicatrici sulle palpebre. Insomma, tutto sommato c’è forse davvero poco da sorridere. Ecco intanto il video di tik tok che ha raccolto oltre 26 milioni di like.