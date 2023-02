Sembra un castello della Disney ma è tutto vero: è molto più vicino di quello che si possa pensare

Possiamo affermare che c’è un castello, vicino all’Italia, che sembra un castello della Disney! L’hai mai visitato? Ecco dove si trova.

Tutti conosciamo i cartoni animati della Disney e tutte noi abbiamo desiderato poter vivere in un castello da fiaba, come ci veniva mostrato in tv.

Grande, maestoso e soprattutto pieno di boschi e fiumi che lo circondavano, dove le principesse potevano vivere spensierate passeggiando con la propria dolce metà o con le amiche. Anche se in Europa, e nel mondo intero, ci son castelli maestosi che cercano in qualche modo di ispirarsi ai cartoni, nessuno ci è mai riuscito come quello che vi mostreremo di seguito. È identico al castello della Disney ed in particolare a quello de “La bella addormentata nel bosco“.

Il castello della Disney più bello di sempre lo trovi in questa città: non puoi perdertelo per nessuna ragione al mondo!

Il maestoso e meraviglioso castello di cui parliamo è stato costruito dal re Ludwig II di Baviera ed è stato fatto realizzare da un architetto tedesco Christian Jank. La struttura è davvero possente e si trova tra le città di Schwangau e Fussen. La bellezza è offerta non solo dal castello in sé, che come abbiamo detto appare maestoso a chi lo guarda, ma anche dal territorio circostante che appare essere pieno di alberi e fiumi, mostrando così un territorio mozzafiato.

Per poterne ammirare la bellezza esterna, si consiglia di recarsi sul ponte sospeso Marienbrucke, che lo stesso Ludwig di Baviera aveva fatto costruire per sua madre Maria. Quest’ultimo, che dapprima era in legno e in seguito fu fatto rinforzare e divenne di ferro, collegava il castello al resto del bosco per terminare con un monastero e, secondo molti visitatori, è proprio da qui che inizia la magia. Osservare il castello dal monastero costituisce l’inizio di un’avventura meravigliosa che prosegue poi con l’arrivo alla struttura.

Sicuramente la bellezza del castello non risiede solo nella sua struttura esterna, fatta di torri meravigliose, con tetti colorati e finestre caratteristiche, ma a farne da padroni sono anche gli ambienti interni. Tra le grandi caratteristiche del castello, vi è anche una finta grotta di stalattiti e stalagmiti che in realtà non è altro che una sorta di collegamento tra il salone interno del castello e il piccolo giardino d’inverno.

Il salone è davvero meraviglioso e appare pieno di affreschi sui muri che rappresentano la leggenda di Lohengrin; segue poi un’immensa porta che conduce alla libreria dove, dietro di essa, vediamo raffigurati invece le avventure di Tristano ed Isotta. Insomma, un castello degno delle migliori favole di sempre che non può non essere considerato uno dei punti di riferimento per ogni cartone Disney che si rispetti.