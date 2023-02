Stipsi, il lassativo naturale è alla portata di tutti: in più è buonissimo

Intestino pigro e nulla che riesce a smuovere la situazione? Prova questo lassativo naturale: lo hai sicuramente già visto.

Anche se molto spesso non gli viene data la giusta importanza la stitichezza o stipsi è un problema che non deve essere assolutamente sottovalutato. Sono in molti a soffrire di questo disturbo e in alcuni casi, quelli più estremi, diventa una vera e propria patologia.

I motivi che ci possono essere dietro ad un intestino pigro possono essere svariati, tra cui: alimentazione sbagliata, poco apporto di acqua e fibra, vita sedentaria e patologie pregresse. In ogni caso è un disturbo a cui si deve dare la giusta attenzione ed agire prima che diventi una cosa cronica e i suoi fastidi possano rendere difficile anche la vita di tutti i giorni. Ecco perché, non appena ci si rende conto di iniziare a soffrire di stitichezza, cambiare sin da subito le proprie abitudini potrebbe evitare che la situazione peggiori.

Prova questo delizioso lassativo naturale e la stipsi non sarà più un problema: non potrai più farne a meno

I sintomi che avvertono tutti coloro che soffrono di stitichezza sono: difficoltà ad evacuare, dolore nell’espellere le feci, escrementi duri e una ristretta motilità intestinale. Tutti sintomi che tendono a peggiorare con l’avanzare dell’età e soprattutto nelle donne in gravidanza che riscontrano questo problema anche se prima non ne hanno mai sofferto.

Per cercare di combattere la stipsi e alleviare tutti i fastidi ad essa collegata esistono in farmacia ma anche in erboristeria svariati tipi di lassativi. Alcuni con effetto immediato, altri che invece dovranno essere presi con regolarità per fare effetto. Ma se oggi vi dicessimo che abbiamo la fortuna di avere un perfetto lassativo del tutto naturale?

Ebbene, ancora una volta la natura ci offre la possibilità di poter risolvere il nostro problema senza dover per forza ricorrere a qualche dispositivo medico. Tutto quello di cui avremo bisogno saranno dei succosi e saporiti Kiwi. Questo frutto dalle molteplici proprietà benefiche, risulta essere perfetto per combattere la stitichezza. Mangiarlo con regolarità aiuterà il corretto transito intestinale, ammorbidirà le feci che riusciranno ad uscire senza creare alcun tipo di problema e di dolore.

Quali sono le proprietà benefiche del kiwi?

Il kiwi è un frutto esotico dalle molteplici proprietà, non solo essendo ricco di acqua e di fibre è perfetto per combattere la stitichezza, ma essendo a basso contenuto calorico sarà ideale anche per chi segue un regime alimentare controllato. Inoltre, aiuta la digestione, rafforza il sistema immunitario, favorisce l’assorbimento di ferro. Insomma, un vero e proprio alleato di benessere che non possiamo di certo lasciarci scappare. Ecco perché consumarlo nel suo periodo migliore, non potrà fare altro che bene.