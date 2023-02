Barbie, la nuova bambola è irriconoscibile: i bambini non potranno più giocarci come prima

Una bambola che è storia, un giocattolo che ha accompagnato la vita delle nostre bambine per decenni e che, con tutta probabilità, continuerà ad essere una icona.

La Barbie rappresenta un mondo infinito, un brand che ha aperto la strada a film animati, serie tv, gadget, ma soprattutto che è capace di evolversi, di adattarsi ai nuovi gusti, differenziandosi anche per età, e riuscendo sempre ad entrare nel cuore delle famiglie di tutto il mondo.

Un business da miliardi di dollari. Un marchio, quello della Mattel, che non conosce flessioni: merito dell’inventiva di quei marketing manager e di quei designer che in questi anni hanno anche saputo osare, percorrere il cambiamento senza timori.

Ce la ricordiamo come la bellissima americana dai capelli lisci e dorati, siamo entrati nella sua vita immaginando di essere come lei da grandi: macchina decappottabile, grande casa, shopping sfrenato tutti i giorni, un fidanzato molto appariscente.

Barbie, la bambola icona: un business da miliardi di dollari ogni anno

In tanti, in tantissimi, crescendo hanno poi compreso, per fortuna, come quello fosse in fondo solo un gioco, ma la Barbie è rimasta la bambola icona di sempre e ogni papà, da ogni parte del mondo, continua oggi a regalarla alla “bambina del suo cuore”. Le vecchie Barbie poi sono addirittura diventati oggetti di collezione, e alcuni modelli valgono migliaia di dollari.

Il nuovo look della Barbie vi sorprenderà e lascerà esterrefatti

Prima è arrivata la Barbie di colore, poi, in questo 2023, siamo pronti ad accogliere le nuove Barbie dai capelli colorati, più corti, addirittura con un nero a caschetto. Non ve lo aspettavate vero? Chissà cosa penseranno le mamme di oggi che si divertivano a lavare ogni giorno quei capelli dorati e addirittura a tagliarli. Niente di tutto ciò, adesso si cambia totalmente!

La Barbie di oggi segue le mode, accompagna le tendenze ed è evidente, secondo i suoi creatori, che quel capello biondo ossigenato fa ormai parte del passato.

Per il capodanno cinese, addirittura vediamo oggi una Barbie dai lineamenti deliziosamente orientali, con i capelli cortissimi, degna dell’immagine delle migliori attrici d’Oriente.

Fotomodella, hostess, dottoressa, rockstar, pilota di Formula Uno, Barbie è nata addirittura 64 anni fa, lo sapevi? Il compleanno ufficiale di Barbie è esattamente il 9 marzo 1959, il giorno in cui è stata presentata all’industria dei giocattoli durante la New York Toy Fair.

Centinaia di persone ogni giorno lavorano non solo alla sua creazione fisica ma studiano il suo look, il suo stile, le prospettive future che deve incarnare, disegnano i suoi abiti e i suoi accessori. Un vero e proprio esercito dietro una bambola che, siamo certi, continuerà a stupirci.