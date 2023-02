Stai cercando una ricetta veloce, semplice da realizzare e gustosissima che metta d’accordo grandi e piccini? La soluzione l’abbiamo noi ed arriva direttamente dal passato.

Le tradizioni culinarie che si tramandano di generazione in generazione sono tra le cose più belle e saporite che esistano.

Chi non ricorda il profumo ed i sapori dei piatti cucinati con cura dalla nonna? Chi non vorrebbe riassaporare i pranzi della domenica, quelli che solo a ricordarli si bagnano gli occhi?

Se vuoi fare un tuffo nel passato e riportare in tavola tutta la genuinità dei cibi di una volta, non puoi non provare questa ricetta deliziosa. Un piatto semplice e gustoso, da leccarsi i baffi! Ma di cosa si tratta e come preparala?

Ricetta della nonna amatissima dai giovani: ecco di cosa si tratta

Chi ha il grande dono di poter ancora assaporare i piatti cucinati con amore dalla nonna, può capire cosa si provi. In molti però non possono più godere di questa fortuna ed è per questo che fa capolino la nostalgia. Le mamme sanno bene quanto siano importanti le tradizioni, anche a tavola, per rimarcare l’appartenenza ad un luogo, alle persone più care. Ecco perché, soprattutto nei periodi di festa, in tante cercano di coniugare i sapori di una volta con la contemporaneità, così da accontentare anche il palato più delicato.

Se stai cercando una ricetta che sia di semplice preparazione e che ti consenta di assecondare i gusti di adulti e bambini, sei nel posto giusto. Diciamolo senza paura: uno dei piatti più amati al mondo è la famosa pasta al forno, orgoglio tutto italiano. Si tratta di una pietanza saporita, intensa, che rievoca i pranzi in famiglia, quelli con i nonni. Ma perché questa ricetta in particolare è tanto gettonata?

Questa ricetta sta spopolando sui social: ecco perché è tanto in voga

Questo piatto sta spopolando sui social, poiché è di facile realizzazione e consente di ottenere in poco tempo una piatanza strepitosa. Per preparalo basteranno 200 g rigatoni, 400g burro 500ml latte, 2 cucchiai di farina 00, 1/2 cucchiaino di sale,1/2 cucchiaino noce moscata, 400 g di ragù, 200 g formaggio 150 g Parmigiano Reggiano.

Il primo passaggio è quello della cottura della pasta, poi si passa alla preparazione della besciamella con latte, noce moscata, farina e burro (ma potete anche acquistarla pronta). Scolata la pasta si procede con la composizione, per prima cosa si stende per bene la besciamella sul fondo della teglia, poi la pasta e poi il ragù. Completate quindi gli ulteriori passaggi e guarnite con formaggio a volontà. Infornate ad una temperatura bella calda, lasciatela cuocere e poi godetevi il risultato: strepitoso!