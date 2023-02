World Nutella Day, dolcetti semplicissimi da fare con la crema di nocciole più amata al mondo

Conosci il World Nutella Day? Non puoi non preparare i dolcetti più buoni di sempre nel giorno più dolce dell’anno: qualche ricetta per te.

Il 5 febbraio è stato festeggiato in tutto il mondo il World Nutella Day: il giorno più dolce e cioccolatoso dell’anno. Finalmente la crema di nocciole, creata dal signor Ferrero e tanto amata da grandi e piccini, avrà la sua celebrazione.

In questo giorno così ‘dolce’ sono stati tanti gli eventi in giro per le piazze che ci hanno consentito di assaggiare deliziosi manicaretti preparati proprio con la crema Nutella. Ma se non avessimo avuto la possibilità di andare in giro e volessimo preparare noi dei dolcetti appetitosi per celebrare ogni giorno la crema alla nocciola più famosa al mondo? Vediamo qualche ricetta carina che ci farà leccare i baffi.

Le ricette più semplici e golose da preparare con la Nutella

Un giorno da dedicare alla crema alle nocciole più buona di sempre era d’obbligo. La Nutella ha fatto sognare, e continua a farlo ancora oggi, intere generazioni grazie alla sua bontà. Può essere mangiata con un cucchiaino, spalmata sul pan carrè, stesa in un panino o su una fetta di pane e soprattutto essere inserita all’interno di numerosi dolci, donando loro un sapore davvero diverso e super delizioso. Nel day after del World Nutella Day anche noi vogliamo farvi preparare dei manicaretti davvero deliziosi con all’interno la crema alle nocciole più buona di sempre.

Il primo dolce che vi proponiamo, proprio in suo onore, è: Nutella Biscuits. Per realizzarli avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

250 gr di farina 00 100 gr di zucchero 150 gr di burro 2 uova 1 pizzico di sale Nutella

Iniziamo mettendo il burro morbido, tagliato a pezzetti, in una ciotola ed aggiungiamo ad esso lo zucchero ed il pizzico di sale; iniziamo ad impastare con un frullatore elettrico. Aggiungiamo poi la farina (setacciata) e le uova, continuando a mescolare per bene riuscendo ad ottenere un panetto morbido e privo di grumi. A questo punto prendiamo il nostro panetto, copriamolo con della pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per circa mezz’ora. Trascorso il tempo necessario per fare assestare l’impasto, dividiamolo a metà e stendiamo entrambe le parti (ovviamente separate tra loro) su un piano da lavoro.

Da uno ricaviamo circa 24 cerchi di circa 8 cm con un taglia biscotti. Prendiamo una teglia per muffin, precedentemente imburrata ed infarinata, e mettiamo al suo interno i nostri cerchi appena ricavati dall’impasto; alziamo leggermente i bordi, bucherelliamo e via in forno a 180° per circa 15 minuti. Intanto da parte andiamo a preparare altri 24 cerchi di spessore più piccolo, che serviranno per chiudere i nostri biscotti. Allo stesso modo dei precedenti, bucherelliamoli e mettiamoli in una teglia (il tempo di cottura sarà lo stesso del precedente) e sforniamoli quando saranno pronti. A questo punto, dopo che si saranno raffreddati, possiamo riempirli di Nutella a nostro piacimento.

Ricette con la Nutella: le crepes più buone di sempre

Un’altra ricetta semplicissima, ma che non passa mai di moda e può essere preparata per il World Nutella Day e in qualsiasi altro giorno, è quelle delle crepes alla Nutella. Per questa ricetta tutto quello di cui si ha bisogno è:

2 uova 150 gr di farina 00 2 cucchiaini di zucchero 250 ml di latte Nutella zucchero a velo

Iniziamo mettendo in una ciotola le uova, lo zucchero ed un pizzico di sale e mescoliamo con una frusta elettrica, fino a quando non avremo ottenuto un composto spumoso. A questo punto aggiungiamo, un po’ alla volta, la farina setacciata e continuiamo a mescolare; infine allo stesso modo aggiungiamo anche il latte e continuiamo la nostra preparazione. Quando l’impasto sarà pronto, copriamolo con una pellicola e riponiamolo in frigo per circa mezz’ora. Trascorso il tempo necessario riprendiamo l’impasto, scaldiamo un po’ di burro in padella e versiamo al suo interno un mestolo di quest’ultimo.

Aspettiamo che si cuociano le nostre crepes (ci vorrà circa 1 minuto per lato) e lasciamole raffreddare. Quando saranno abbastanza tiepide, mettiamo al suo interno un bel po’ di Nutella, richiudiamole e concludiamo il tutto con una bella spolverata di zucchero a velo.