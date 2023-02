Cioccolato, questo è pieno di insetti: ecco dove acquistarlo, il sapore ti stupirà

Il cioccolato è un alimento largamente consumato ma non tutti sanno che ne esiste uno che è pieno di insetti: scopriamo insieme dove è possibile acquistarlo e soprattutto qual è il suo sapore.

Il cioccolato è un alimento che piace davvero a tutti, grandi e piccini, e che tra l’altro si caratterizza per essere estremamente utilizzato in cucina. Sono tante infatti le ricette che prevedono questo ingrediente che consente di ottenere un sapore davvero unico.

Ciò detto, molto probabilmente non tutti sanno che esiste un cioccolato che si distingue per essere pieno di insetti e che presenta un sapore che vi lascerà davvero stupiti. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Cioccolato pieno di insetti: dove comprarlo e qual è il suo sapore

Il cioccolato è un alimento che oltre che per il suo sapore si distingue per l’elevata quantità di proprietà benefiche. In particolare, risulta essere una ricca fonte di polifenoli che svolgono una potente azione antinfiammatoria ed antiossidante. Oltre a ciò, il consumo è particolarmente indicato nei pazienti affetti da pressione alta o diabete. Va detto, ad onor del vero, che i benefici sono legati alla percentuale di cacao in esso contenuta. Quanto più è elevata, infatti, tanto più è potente la sua azione benefica sull’organismo.

Tuttavia, non tutti sanno che in seguito alla decisione assunta dall’Unione Europea di autorizzare la vendita di alimenti a base di insetti, è possibile acquistare anche il cioccolato che li contiene. Chiaramente, si tratta di una tipologia di alimento del tutto commestibile e che si caratterizza per la presenza delle camole essiccate. Queste sono una tipologia di insetti che conferisce al cioccolato un sapore di nocciola davvero goloso.

Questa barretta di cioccolato viene venduta online dalla marca Micronutris e la sua produzione avviene in Francia. Così come intende sottolineare l’azienda produttrice si tratta di un alimento estremamente benefico per la salute in quanto è ricco di proteine, di vitamine, di antiossidanti e di sali minerali, tra cui il calcio e il ferro.

A tal proposito, però, è importante precisare che la presenza di insetti all’interno del cioccolato viene espressamente indicata sulla confezione per cui il discorso è diverso qualora vi ritrovaste degli insetti al suo interno in assenza di una specifica indicazione. In questo caso, infatti, la loro presenza può essere dovuta ad una scarsa attenzione alla conservazione del prodotto. Proprio di recente, infatti, sono stati ritirati dal mercato alcuni lotti di cioccolato che conteneva larve. In questi casi, dunque, è importante evitare di consumare l’alimento e riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato. In caso contrario, infatti, i rischi per la salute possono essere anche molto seri.