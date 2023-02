Fabrizio Frizzi, il ricordo di Mara Venier fa piangere tutti: commozione generale

Amato da tutti. In questi giorni Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 65 anni. Il tenero ricordo di Mara Venier tocca il cuore di tutti

Fabrizio Frizzi era uno dei volti più amati della televisione italiana. Era stimato moltissimo dai telespettatori, ma anche dai suoi stessi colleghi. Insomma, manca tanto. Manca tanto soprattutto a Mara Venier, che proprio in questi giorni lo ha voluto ricordare con un gesto davvero commovente.

Ha scelto i social network, Mara Venier, per celebrare il grande collega prematuramente scomparso. Ha scelto i social, dove è seguitissima, proprio per dare maggiore e ulteriore risonanza al ricordo del grande Fabrizio. Personaggio mai volgare, mai sopra le righe e dall’immagine ormai familiare per i più.

Mara Venier, signora incontrastata della domenica pomeriggio, il suo nome è inevitabilmente associato a “Domenica In”, di cui per tantissime edizioni è stata la conduttrice. E lo è tutt’ora. Uno dei volti maggiormente noti della RAI. Ed è proprio in RAI che ha condiviso un percorso professionale molto importante con Fabrizio Frizzi. Ecco, allora, il suo modo di celebrare il collega prematuramente scomparso.

Mara Venier ricorda Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è scomparso all’età di 60 anni presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma. Negli anni precedenti aveva subito un ictus, da cui sembrava essersi ripreso. Poi, però, il malore improvviso e la scomparsa, nel marzo 2018. Uno dei volti maggiormente noti della televisione italiana, cui la RAI intitola gli Studi televisivi DEAR.

Nella sua carriera Fabrizio Frizzi ha condotto quiz, varietà e talent show come Miss Italia. In particolare, il concorso che premia le reginette lo vide alla guida per 17 edizioni, di cui 15 consecutive. Ma lo ricordiamo anche in trasmissioni come “I fatti vostri”, “Scommettiamo che…?”, “Luna Park”, “Domenica in”, “Per tutta la vita…?”, “Cominciamo bene”, “Soliti ignoti” e “L’eredità”. Considerato fin dagli anni ottanta uno dei principali presentatori della Rai, è stato insieme a Pippo Baudo il conduttore con più trasmissioni all’attivo.

È stato occasionalmente attore e soprattutto doppiatore: sua è la voce dello Sceriffo Woody nei primi tre film della saga di “Toy Story”. Quanto alla vita privata, è stato sposato con Rita Dalla Chiesa, con cui ha mantenuto sempre un ottimo rapporto, anche dopo la separazione. Mentre fino alla scomparsa era legato alla giornalista Carlotta Mantovan.

Insomma, un volto simpatico e rassicurante, che è ricordato da tutti con enorme affetto. Proprio in questi giorni (il 5 febbraio), Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 65 anni. E così, nel giorno del suo compleanno, Mara Venier lo ricorda con un video d’archivio in cui, negli studi di Domenica In, Fabrizio Frizzi suona il pianoforte, facendo divertire tanti VIP, tra cui Paolo Bonolis, Paola Perego e la stessa Mara. Un ricordo davvero dolcissimo.