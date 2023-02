Farina, ecco la migliore per preparare la pizza in casa: costa poco più di un euro

Vuoi preparare la pizza in casa e non sai quale farina scegliere? Questa che ti suggeriamo è la migliore in commercio e costa pochissimo!

Almeno una volta alla settimana, solitamente nel weekend, ogni italiano decide di preparare la pizza in casa, dilettandosi dinanzi ai fornelli. Si tratta di un alimento sano, certo, ma che i dietologi consigliano ‘una sola volta a settimana’. Per cui, tutti tendono a prepararla nel fine settimana per concedersi una pietanza che ‘mette il sorriso’.

Sembra qualcosa di molto semplice: acqua, farina, olio, passata di pomodoro e sale, e subito in forno. Gli ingredienti basilari sono questi, cosa potrebbe andare storto? Beh, la preparazione della pizza, in realtà, non è semplicissima come si pensa; la scelta degli ingredienti può essere spesso ardua e bisogna cercare i migliori in commercio per aver un risultato perfetto. Oggi ci occuperemo delle migliori farine presenti sul mercato con cui poter preparare una fantastica pizza, al pari dei migliori ristoranti italiani.

La farina migliore per la tua pizza la trovi in questo supermercato: costa poco più di un euro, ma è davvero buonissima!

Spesso ci dilettiamo in cucina creando sfiziosi piatti da proporre sia a pranzo che a cena e tra questi non può mancare la pizza. Solitamente per prepararla pensiamo che serva una farina qualsiasi, ma ci sbagliamo; ogni farina ha le sue proprietà e risulta essere adatta o meno ad un determinato impasto. Per la preparazione della pizza, ad esempio ci vuole una farina particolare: quella “0” chiamata anche Manitoba. Dunque, qual è quella migliore in commercio? Altroconsumo ha ben pensato di analizzare diversi campioni di farina e stilare una classifica, decretando la migliore di tutte.

Per poter scegliere quella perfetta per le nostre pizze sono stati presi in considerazione diversi fattori, tra cui:

umidità

percentuale di proteine

percentuale di glutine secco

“forza” data all’impasto

Secondo questi fattori, come migliore farina presente in commercio è stata scelta quella con il marchio Coop; per essere precisi quella di grano tenero, di tipo “0“, che è conosciuta anche come “farina Manitoba” che costa solo 1.99€ al kg. Questa farina di cui abbiamo appena parlato ha origini statunitensi; se invece desideriamo acquistare una 100% italiana dobbiamo optare per la farina “00”, sempre di grano tenero, di Caputo pizzeria. Quest’ultima contende il podio con quella della Coop.

Ovviamente non sono le uniche due presenti in commercio utili e perfette per una pizza straordinaria; ve ne sono altre che vi elenchiamo di seguito e che sono ugualmente buone:

Amalverde bio farina biologica

Garofalo tutto il buono della farina

Molino Mettore farina di grano tenero

Molino Casillo la pizza bio, farina di tipo “0”

Barilla farina di tipo “0” o Manitoba

Insomma non vi resta che andare in giro per i supermercati e scegliere quella migliore per le vostre esigenze (prezzo, consumo e marchio) e preparare una deliziosa pizza; in questo modo riuscirete a notare anche la differenza con le pizze precedenti.