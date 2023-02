Meghan infuriata con Harry, la rivelazione sull’amante è diventata pubblica

Non bastava il mondo intero, che al momento non fa che scagliarsi contro di lui. Stavolta il principe Harry è stato attaccato pesantemente anche dalla sua stessa moglie, Meghan, che gli è sempre stata accanto… fino ad ora.

Tempi difficili, molto difficili per il principe Harry. Il duca di Sussex è finito al centro di una vera e propria campagna mediatica a suo sfavore dopo l’uscita del suo libro-scandalo Spare, nel quale ha riversato tutto il suo disprezzo verso la vita che era costretto a fare quando si trovava ancora in Inghilterra con la sua famiglia d’origine.

Le accuse rivolte in particolare contro il padre Carlo e il fratello William hanno scosso il mondo intero, ma pochi si sono messi dalla sua parte. Contrariamente alle aspettative, la maggior parte del pubblico si è schierata a favore della Royal Family, accusando il più giovane dei figli di Lady Diana di essere un ingrato. E l’ultimo rumor messo in giro sul web non ha fatto che metterlo ancor di più nei guai, perché stavolta a scagliarsi contro di lui pare sia stata la sua stessa moglie.

Harry e Meghan ai ferri corti? Lei è infuriata con lui

Di recente, una donna, tale Sasha Walpole, ha rivelato di aver avuto, tanti anni fa, un rapporto sessuale con il principe Harry. Il suo primo rapporto, secondo la donna. Harry stesso in Spare ha asserito di aver perso la sua verginità in un campo dietro un pub affollato.

Il principe ha affermato che la sua partner, all’epoca, era una “donna anziana”, sebbene la signora Walpole abbia solo due anni più di lui. Il principe non ha mai fatto il suo nome, ma pare che la Walpole abbia comunque tenuto a palesare la sua identità al mondo intero. Semplice tentativo di acquistare notorietà o semplicemente falsa dichiarazione? Per il momento niente è stato confermato dal diretto interessato, quel che è certo è che, se le dichiarazioni della Walpole fossero vere, Meghan non ne sarà di certo entusiasta.

La duchessa di Sussex aveva più volte espresso (almeno così sembra) la sua contrarietà all’uscita del libro del marito, convinta che non avrebbe fatto altro che metterli ancora di più nei guai. E alla fine le sue supposizioni si sono rivelate esatte. Oltretutto, è più che lecito pensare che la bella Meghan non avesse idea che suo marito avrebbe spiattellato al mondo intero dettagli della sua vita intima prima di conoscerla. Un passo decisamente falso, dicono in molti.

Ora per Harry le cose si metteranno, con ogni probabilità, molto male. Suo padre Carlo ha incredibilmente deciso di invitarlo lo stesso alla celebrazione della sua incoronazione, nonostante le affermazioni poco rispettose nei suoi confronti. Tuttavia, c’è da aspettarsi che il principe verrà accolto con molta freddezza da tutti. Compreso il pubblico, che una volta lo amava così tanto.