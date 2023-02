Test visivo: riesci a vedere il pavone diverso dagli altri? Un’impresa difficilissima

Tra i molti test presenti online quello che vi proponiamo oggi è uno dei più difficili da risolvere. Riuscite a scovare il pavone diverso in mezzo alla schiera che trovate nell’immagine?

Basta poco per mantenere allenata la mente e stimolare la nostra capacità di analisi. Test come quello che vi proponiamo oggi, che potete trovare facilmente online, possono dare un input importante al nostro cervello, che sarà spinto a tenersi attivo anche nei momenti di ozio.

Chi l’ha detto, infatti, che per allenare la mente si debbano per forza risolvere complessi quesiti matematici o parole crociate di difficoltà elevata? Un semplice test visivo può fare molto in questo senso, soprattutto se avete poco tempo o se la matematica e la logica non sono proprio i vostri cavalli di battaglia.

Test visivo, riesci a trovare il pavone diverso dagli altri?

Osservate bene l’immagine che trovate sopra. Riuscite a identificare il pavone con caratteristiche diverse dagli altri che gli stanno accanto? Si tratta di un test di difficile soluzione, che solo i più attenti riescono a risolvere. Questa tipologia di test, infatti, intende confondere la nostra mente e renderci difficile anche ciò che può sembrare semplicissimo.

Per risolvere il quesito dovrete concentrarvi il più possibile su ogni pavone e identificarne le caratteristiche distintive. Potreste avere la necessità di prendervi un po’ di tempo in questa fase, dal momento che solo in pochissimi riescono a cogliere i particolari rilevanti in qualche secondo.

A ogni modo, non si tratta di una sfida a tempo, quindi prendetevi tutto il tempo che volete per scandagliare a fondo ogni dettaglio dell’immagine. Non fatevi trarre in inganno dai colori identici dei pavoni. Sono proprio questi colori che tendono un tranello al vostro occhio e vi impediscono di identificare il tratto che rende unico uno di questi pavoni.

Siete riusciti a risolvere l’indovinello? Se non ci siete riusciti niente paura, vi diamo noi la soluzione. Osservate il pavone posto all’estrema destra dell’immagine. Se fate attenzione potrete vedere che le sue piume hanno sfumature di colore diverse da quelle degli altri pavoni.

Se non siete riusciti a dare la risposta esatta non crucciatevi. Il differente piumaggio del pavone sopra indicato è davvero quasi impossibile da notare e solo l’occhio più allenato può essere riuscito a individuare le diverse sfumature di colore. Ad ogni modo, per migliorare in questo tipo di test non resta che farne il più possibile, in modo da riuscire a dare sempre la risposta esatta.