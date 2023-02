Alessandra Celentano, l’accusa del suo maestro Garrison: “Quando avevi 11 anni…”

Alessandra Celentano, di recente, è finita al centro di una bufera mediatica a causa di alcune dichiarazioni di Garrison. Cosa è successo alla celebre maestra di danza classica, personaggio di rilievo nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Tra i due c’è una profonda e solida amicizia, ma di recente il coreografo le ha dato una bella “stoccata”. Ma cosa ha detto e perché?

Le parole di Garrison hanno fatto il giro della rete, sollevando consensi ma anche critiche. Il popolo dei social si è spaccato a metà: da un lato c’è chi sostiene il coreografo, dall’altro chi supporta l’insegnante di danza classica.

Amici, Alessandra Celentano e Garrison, che succede?

Amici è uno dei talent show più amati dello spettacolo italiano. Il programma va in onda da circa un ventennio e continua a riscuotere lo stesso successo dei primi tempi. Di certo il merito è della grande squadra che lavora al fianco della padrona di casa per offrire al pubblico una trasmissione dai toni leggeri e spensierati. Il tocco poi che apportano gli insegnanti è sicuramente rilevante: tra loro spicca la maestra Alessandra Celentano, nota per la sua proverbiale ironia e per il sarcasmo intelligente.

Tuttavia, non tutti condividono il suo modo di comunicare: alcuni ritengono che spesso sia fin troppo dura nell’esprimere il suo pensiero. La Celentano per questo motivo si ritrova in più occasioni a battibeccare con i suoi colleghi e qualche volta anche con gli allievi. Nel corso degli anni però, la maestra ha acquisito sempre più consensi, soprattutto da popolo dei social che adesso la ama e la sostiene.

Garrison alla maestra: “Quando avevi 11 anni…”

Proprio di recente si è scatenata una polemica sui social a causa di alcune dichiarazioni di Garrison. Tra loro, come accennato, c’è un legame fatto di affetto e stima reciproca ma sono molto distanti sul modo di concepire la danza e l’insegnamento. Per questo motivo i due sono spesso protagonisti di accese discussioni, che nonostante tutto non intaccano la loro amicizia.

Il maestro di danza, proprio in occasione di un ‘battibecco’, le ha voluto ricordare che quando aveva 11 anni ha immediatamente compreso che aveva un grande talento. Il coreografo ha spiegato che proprio perché convinto della grande bravura di Alessandra e data la sintonia che li univa ha deciso di farle conoscere Maria De Filippi.

Garrison, nel corso dell’intervista che ha rilasciato per Di Più ha poi lanciato una frecciatina alla Celentano: “Nonostante il mio affetto per te, però devo dirti che come insegnante sbagli nei modi e anche nei giudizi”. Insomma, sono entrambi personaggi che non le mandano a dire. E non perdono occasione, mai.