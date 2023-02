Harry, parla l’amante e rivela i dettagli: ecco quando lo ha confessato a suo padre

Nell’autobiografia di Harry viene raccontato anche un episodio che vede protagonista una donna più anziana del principe: di chi si tratta?

L’autobiografia di Harry, intitolata Spare – Il Minore, ha ottenuto un grande successo in tutto il mondo e ha inevitabilmente provocato scossoni all’interno di Buckingham Palace. Nel volume sono contenute dichiarazioni scottanti del Duca di Sussex, che ha preso di mira praticamente tutti i suoi familiari più stretti. Il marito di Meghan Markle non ha risparmiato suo padre, re Carlo III, e suo fratello, il principe William, ma ha riservato attacchi anche a sua cognata Kate e alla regina consorte Camilla, definita “pericolosa e perfida”.

Tuttavia, il libro di Harry non è dedicato soltanto ai suoi rapporti ormai ridotti ai minimi termini con il resto della Firm. All’interno dell’autobiografia, infatti, si possono trovare anche interessanti riferimenti alla vita privata del principe, comprese le sue esperienze sentimentali prima di conoscere Meghan.

La verità di Harry: chi è la “donna più anziana” con cui ha perso la verginità

Ad esempio, nel libro di memorie di Harry si parla anche di una “donna più anziana” con cui il principe avrebbe perso la verginità. Si tratta di Sasha Walpole, oggi 40enne, che lavora come autista di mezzi meccanici. La donna ha ammesso il grande imbarazzo provato nel dover rivelare a suo padre che la donna di cui parla Harry nel suo volume era proprio lei.

Il fatto risale al luglio 2001, quando Sasha Walpole ha avuto un rapporto sessuale con il principe Harry (durato circa cinque minuti). Il giorno dopo confessò l’accaduto a sua sorella e sua madre, mentre suo padre Tony, operaio 71enne, è rimasto all’oscuro di tutto per ben 21 anni.

La 40enne ha parlato di momenti di grande imbarazzo nella sua famiglia, soprattutto quando ha dovuto dirlo ai suoi genitori. Non era solo l’episodio in sé a creare disagio, ma soprattutto il fatto che la storia fosse ormai diventata di dominio pubblico.

“Il giorno dopo aver fatto sesso con Harry ero in cucina, a casa nostra, e l’ho detto a mia madre senza fornirle ulteriori dettagli. Si fidava di me, sapeva che prendevo la pillola“, le parole di Sasha Walpole riportate anche dal Daily Mail.

“Pensavo che prima o poi l’avrei detto anche a papà, ma ora mi rendo conto che non avrebbe ascoltato perché non voleva sapere cosa stava facendo sua figlia adolescente“, ha poi aggiunto l’autista di mezzi meccanici.

“Non sapevo che fosse vergine…”

Sasha Walpole aveva invitato Harry (all’epoca 16enne) alla festa per il suo 19esimo compleanno al pub The Vine Tree, nel villaggio di Norton, nel Wiltshire. La donna ha poi raccontato che quella sera era giù di morale a causa di un ex e Harry è riuscito a farla divertire. Ad un certo punto sono usciti fuori dal pub per fumare una sigaretta, ma la passione li ha travolti: hanno scavalcato una staccionata e si sono dati alla pazza gioia in un campo adiacente.

“Non avevamo deciso di farlo, non era premeditato e non sapevo che fosse vergine. Sembrava sapere cosa stesse facendo – ha rivelato Sasha Walpole – È stato veloce, selvaggio, eccitante. Eravamo entrambi ubriachi, altrimenti non sarebbe accaduto“.