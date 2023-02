Kinder, anche la famosa azienda finisce sotto il mirino degli “anti-insetti”: ecco dove li troviamo

Anche Kinder sotto il mirino degli ‘anti-insetti’! La scoperta che ha lasciato tutti senza parole: ma di cosa si tratta?

Sono ormai mesi che sta circolando la voce riguardante una certa volontà di ufficializzare la messa in commercio di prodotti a base d’insetti. Ci hanno provato con la farina di grillo, cosa che non è andata a buon fine per il momento ma, addirittura, ci sono alcune marche di cioccolato (non italiane) che ne aggiungono per donare una ‘nota croccante’.

In molti, leggendo queste parole, resteranno sicuramente di stucco. Eppure, pare che tutto stia diventando abbastanza normale: ci sono tantissimi prodotti che hanno una piccola presenza di insetti al loro interno. Per esempio, avete mai sentito parlare della cocciniglia? È un colorante E120 che deriva appunto da questo piccolo insetto e che troviamo all’interno di succhi rossi e di aperitivi, inserito per donare quel classico colore che tutti vediamo una volta versati nei bicchieri.

Anche Kinder sotto ‘accusa’: in alcuni dei suoi prodotti ritrovata traccia d’insetti, ma quali sono?

Oltre al caso della cocciniglia all’interno dei succhi, nonostante adesso venga sostituita da un colorante del tutto sintetico che deriva direttamente dalla barbabietola, c’è un altro additivo a base di insetti che troviamo in alcuni dei prodotti più amati dai bambini. Stiamo parlando della gommalacca (E904), secrezione dell’insetto dell’ordine degli emitteri Keria Lacca presenti principalmente in Thailandia e che si è scoperto essere molto usato in determinati prodotti che ogni giorno consumiamo anche noi.

Questo tipo di additivo che viene raccolto dalla corteccia degli alberi in cui gli insetti lo depositano, una volta purificato viene usato come lucidante per caramelle, pillole ma anche per alcuni tipi di cioccolatini. Inoltre viene utilizzato anche per ‘proteggere’ la frutta una volta raccolta per evitare che marcisca prima del previsto. Ma in che modo la Kinder ha a che fare con tutto questo? Ebbene, leggendo accuratamente le etichette dei suoi prodotti, uno in particolare ha catturato l’attenzione di tutti avendo tra i suoi ingredienti la gommalacca. Ma di cosa stiamo parlando nello specifico?

La risposta lascerà molto di stucco: sono proprio gli ovetti Kinder Schoko-Bons. Questi piccoli cioccolatini monoporzione che si vendono in pratiche bustine, hanno l’E904 fra i propri ingredienti. Una notizia che sicuramente non farà piacere ai consumatori assidui di questo prodotto, soprattutto perché – come sappiamo – sono i piccini di casa ad amarli di più. Ecco perché da oggi, prima di acquistare qualcosa che vi piace e se volete del tutto scongiurare di mangiucchiare qualche piccolo insetto, consigliamo di leggere attentamente la lista degli ingredienti. In questo modo, soprattutto se siete contro questo tipo di ‘pratica’ alimentare, eviterete di ritrovarvi in situazioni spiacevoli.