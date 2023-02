Partorisce e mette online il video: diventa virale in poche ore, il motivo è sensazionale

Nelle ultime ore è diventato virale un video pubblicato da una neo-mamma ventenne americana. Violet Quick ha mostrato ai suoi follower le prime immagini dopo il parto, con il suo bel neonato.

Violet, a vent’anni, non aveva programmato di avere un bimbo. Anzi, si era organizzata per non rimanere incinta. Per questo stava usando un dispositivo intrauterino per il controllo delle nascite.

Lo IUD, ovvero il piccolo dispositivo flessibile di plastica a forma di T, inserito nell’utero, non ha fatto il suo dovere. E nove mesi dopo è nato il piccolo Rudy. Violet, per fortuna, è rimasta insieme al suo maritino John (sposato un anno fa) e, dopo un po’ di sconcerto iniziale, ha accolto con gioia la notizia dell’arrivo del figlioletto. Ha anche deciso di documentare sui social il suo parto. Ma uno strano dettaglio ha reso il suo video virale in pochissime ore in tutto il mondo.

Video virale di una partoriente: ecco cosa le è successo

Violet ha discusso dell’accaduto sui social, raccontando che lo IUD stretto nelle manine di Rudy ha sorpreso tutti: infermiere, medici e parenti. “Tutte le infermiere entravano e uscivano per vedere il bambino con il suo IUD“, ha spiegato la ragazza in uno dei primi video. Dopodiché ha anche raccontato com’è andata la sua gestazione: non si aspettava affatto di essere rimasta incinta, ma alla fine ha optato per un test dopo due settimane di nausea ininterrotta.

“Non sapevo cosa stesse succedendo e quindi ho fatto un test ed è risultato subito positivo“, ha spiegato la ventenne. Non credendo al risultato del primo test, ne ha fatti altri cinque, tutti positivi, e poi si è recata da un ginecologo che le ha confermato lo stato d’attesa.

Lo IUD dovrebbe essere uno dei dispositivi più efficaci per il controllo delle nascite, ma non è infallibile. Il tasso di successo è superiore al 99%, il che significa che meno di una persona su cento con uno IUD potrebbe rimanere incinta. E questo è stato il caso di Violet.

Ma non è tutto. Perché il video di Violet è diventato virale per un motivo ben preciso: alla nascita, il piccolo stringe nella manina lo IUD (il dispositivo intrauterino) della mamma! Una sorpresa che in ospedale nessuno si aspettava. Così il video caricato da Violet ha accumulato 22,8 milioni di visualizzazioni in pochissime ore. E ora la giovane mamma dell’Idaho sta ricevendo da tutto il mondo messaggi di congratulazioni o ironici, ma anche consigli legali sul da farsi. In effetti, nel caso di Violet, il dispositivo contraccettivo ha dimostrato non solo inefficacia ma anche pericolosità. Quindi la donna potrebbe denunciare la casa farmaceutica che lo ha prodotto.