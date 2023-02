Roberto Valbuzzi ci casca ancora: ora è il protagonista di una serie proibita

E’ cresciuto in una famiglia di chef-ristoratori ed è nato in una fattoria della Lombardia tra natura, animali e prodotti pregiatissimi. Quegli occhi così belli e quel fisico da modello fanno sciogliere il cuore delle donne, in tv e sui social.

Roberto Valbuzzi, Lombardo doc, talentuoso chef classe 1989, ha conquistato “il mondo della tv culinaria” nell’ultimo decennio.

Da una parte è al timone del locale di famiglia, il “Crotto Valtellina”, dall’altra è arrivato il meritato successo ottenuto, prima agli esordi, conVero Tv, e poi come giudice di “Cortesie per gli Ospiti”, dove spopola e rappresenta la parte della professionalità e della competenza in ambito culinario.

Valbuzzi ama la cucina semplice, quella con pochi passaggi, incentrata su prodotti straordinari. Tecniche di preparazione non complesse, pensate ad hoc, dagli autori, per essere rielaborate a casa dalle famiglie, dalle giovani coppie, dai single.

Roberto Valbuzzi, dalla Lombardia con furore, non si ferma mai

Roberto infatti, restando pur sempre in ambito televisivo, entra nelle case degli italiani. Riesce ad appassionare tutti con i suoi consigli che colpiscono al cuore per la bontà, ma non solo.

Il suo messaggio sui social è chiaro e convince sempre di più, anno dopo anno, programma dopo programma, anche quando è stato protagonista di una sorta di real show sulla sua fattoria di famiglia, “Uno chef in fattoria”, dove cucinava in campagna, con gli zii, con i nonni, con i genitori. Anche lì ha fatto decisamente centro.

Uno che dal punto di vista culinario è figlio d’arte, ha una solida esperienza ristorativa e “spacca” anche lo schermo, cosa può chiedere di più dalla vita? Ed eccolo alle prese con “Midnight Break”, una social serie pensata ancora una volta per lui, dagli autori che lo seguono.

“Midnight Break” | Spuntino di mezzanotte: con Roberto è davvero tutta un’altra cosa…

Come spesso capita, niente abiti da chef, vestito come il ragazzo della porta accanto, Valbuzzi sui suoi profili Instagram inscena l’italiano medio che dopo una giornata di lavoro, magari nella Milano bene, decide di farsi uno spuntino a mezzanotte. Non c’è il tempo di lunghe preparazioni, ma si ha voglia di stappare un buon vino, con la dolce metà ma anche con gli amici, creando con pochi passaggi un percorso ad arte.

E allora ecco un delizioso camembert di bufala, delle erbe aromatiche, un pesto fatto addirittura con aglio orsino, e poi ancora noci e rosmarino. Tutto in forno pochi minuti, e il capolavoro di mezzanotte è pronto. Ma scommettiamo che con due occhi così questa “serie proibita” del web ci avrebbe colpito al cuore anche con un tramezzino?