San Valentino, rendilo speciale così: non ci avresti mai pensato e costano pochissimo

San Valentino è la festa degli innamorati e, sì, tutti si aspettano un regalo in quel giorno. Lo puoi rendere speciale così, senza spendere troppo.

Nonostante una parte del mondo cerchi di denigrarne il valore, rimane una festa straordinaria, che ha un significato non indifferente, una storia solida alle spalle. E inoltre rappresenta un’occasione speciale da celebrare con chi amiamo, a condizione che non ci limitiamo a “essere innamorati” solo in questo giorno e nemmeno a votarci al consumismo più sfrenato.

Tutto ciò non vuol dire neanche rinunciare al regalo, al pensiero per l’altro: il momento è difficile, lo è per tutti. Naturalmente tutto dipende dalle nostre possibilità economiche, ed ovviamente anche dalla nostra… propensione all’amore.

Il web e i social fanno la loro parte fino in fondo e ci travolgono di informazioni utili: tutti, visto il delicato frangente, cercano il regalo a effetto che possa consentire anche di non svenarci.

Un regalo poco costoso e inusuale per San Valentino: incredibile la proposta di questa famosa questa azienda

E se oltre al risparmio, senza trascurare la qualità, tu le regalassi un gioco romantico da costruire insieme, mattoncino dopo mattoncino?

No, non stiamo parlando di un banale puzzle, bensì della nuova linea San Valentino della Lego. Hai capito bene, le storiche costruzioni per bambini e anche per adulti, da qualche anno hanno “sposato” il concept della Festa degli Innamorati e il risultato, a quanto dicono i numeri delle vendite, non sarebbe affatto male.

E se poi sei un papà e in fondo vuoi celebrare il tuo San Valentino anche per le tue bambine oltre che per la mamma, quale regalo migliore dei mattoncini Lego?

I costi, come detto, sono molto irrisori. Le forme, poi, sono le più svariate. Il bello è che, come nella storia della Lego, tu e la tua innamorata, in un percorso a due, starete lì a montare passo passo i vari modelli. Il più suggestivo è senza dubbio quello dei due piccioncini. Anche lungo e interessante da completare. 12,99 euro sembra davvero un ottimo prezzo.

Ecco la Linea Lego San Valentino: componi con lei o lui i mattoncini dell’amore

Ci sono poi fiori, cuori e orsacchiotti. Molto suggestivo anche il modellino che raffigura Parigi, la città degli innamorati. E allora cosa stai aspettando? Potresti sorprenderla con una cena speciale, potresti cucinare per lei, e poi regalarle i due uccellini simboli dell’amore. Un passo indietro nel tempo, quando il tuo lui o la tua lei scopriranno che si tratta degli storici Lego. Un tuffo nell’infanzia.

Abbiamo passato intere giornate tra trenini e automobili. Abbiamo dato sfogo alla fantasia più sfrenata. Quella che in fondo in amore non deve mai mancare. Ebbene, questa è l’occasione per tornare bambini e celebrare l’amore al contempo.