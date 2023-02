Bambini a scuola di pesto genovese: l’iniziativa fa il boom di iscrizioni

Arriva la splendida iniziativa del Consorzio Tutela Basilico Genovese DOP: boom di iscrizioni per i bambini a scuola di pesto genovese

Il nostro Paese è certamente famoso per l’incredibile tradizione culinaria che ci contraddistingue in tutto il mondo. Non è affatto raro, infatti, spostarsi di regione in regione e trovarsi di fronte a tradizioni culinarie molto diverse tra loro e dalle radici secolari.

Noi italiani, infatti, non siamo conosciuti solo per la pizza o per la pasta. Ci sono innumerevoli piatti e ingredienti che appartengono alla nostra terra e tra questi non può non essere menzionato il buonissimo pesto genovese. Ma adesso arriva una splendida iniziativa da parte del Consorzio Tutela Basilico Genovese DOP che ha messo su una vera e propria scuola. Ecco di che cosa si tratta e perché c’è stato un boom di iscrizioni.

Arriva il boom di iscrizioni per la scuola di pesto genovese

Il pesto genovese è uno dei piatti più famosi e amati della cucina italiana, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per il suo sapore intenso e inconfondibile. E ora, grazie al lavoro del Consorzio Tutela Basilico Genovese DOP, il pesto genovese ha una vera e propria “scuola” che ne promuove la tradizione e la qualità. La splendida iniziativa ha infatti registrato un vero e proprio boom di iscrizioni da parte dei bambini.

Nella mattina del 30 gennaio, infatti, giovani studenti di quarta elementare hanno potuto assistere (e partecipare attivamente) ad una lezione sul pesto al mortaio promossa dal Consorzio di Tutela del Basilico Genovese DOP. Lo scopo è stato quello di promuovere uno dei prodotti del territorio più importanti nel nostro Paese, trasmettendo conoscenze e passioni ai bambini del luogo, i quali hanno potuto avere una maggiore consapevolezza dell’importanza di questo meraviglioso prodotto.

“Il basilico genovese DOP è un emblema gastronomico e agricolo della nostra regione – ha spiegato Gianni Bottino, Direttore del Consorzio Tutela Basilico Genovese DOP – portiamo avanti questo progetto per mantenere vive le nostre tradizioni”. I bambini, infatti, saranno i testimoni, prima, e i precursori poi, di uno dei prodotti italiani più conosciuti e apprezzati in tutto il mondo e che ogni Paese ci invidia. La lezione ha infatti avuto l’obiettivo di aumentare la consapevolezza tra i bambini e renderli testimoni e portavoce del futuro dei prodotti della terra ligure.

Il progetto molto ambizioso

L’iniziativa è stata svolta in collaborazione con il Teatro del Piccione. È prevista una parte introduttiva e una parte più tecnica, la quale consiste nella preparazione vera e propria del pesto con l’utilizzo del mortaio. Il tutto è stato realizzato in modo che avesse tutte le caratteristiche di un vero e proprio gioco da svolgere con grandi e piccini.

Ha collaborato al progetto anche la Città Metropolitana di Genova, in cui vi è anche la sede del Consorzio e ha presenziato l’incontro il Vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana. Si tratta di un’iniziativa importantissima per la tutela e la conoscenza di uno dei prodotti che ha contribuito a rendere la cucina italiana famosa in tutto il mondo.