Borsa per il cambio dei neonati, i 10 oggetti che non possono mancare

Ecco una breve guida per conoscere i 10 oggetti indispensabili per una perfetta borsa per il cambio dei neonati

Uno dei problemi più angoscianti per una neo-mamma è trovarsi fuori casa senza tutto ciò che serve per la cura del bebè. Sì, è importante capire quali sono le cose indispensabili da portarsi dietro a ogni uscita, ma è anche fondamentale sapere come organizzare la borsa, per non farla trasformare in un bagaglio pesantissimo e ingombrante!

Ok, è arrivato il momento di uscire e bisogna portare con sé tutto ciò che serve, o meglio tutto quello che è indispensabile, per la cura del piccolo. La borsa cambio è uno strumento fondamentale fin dal primo giorno di vita, e le mamme se ne accorgono già col primo viaggio ufficiale del figlioletto: quello dall’ospedale a casa.

Non bisogna agire improvvisando e non si deve correre il rischio di farsi trovare impreparati, perché al momento del bisogno, una mamma deve avere tutto a portata di mano. Quale supporto scegliere innanzitutto? L’ideale sarebbe una borsa fasciatoio. Un accessorio che di norma viene commercializzato insieme alla carrozzina o al passeggino, o che comunque si acquista secondo proprio gusto prima dell’arrivo del bebè.

La borsa deve essere capiente, resistente, impermeabile e facilmente trasportabile. Cosa infilarci dentro? Ecco le 10 cose che non possono mancare in una borsa cambio.

Borsa cambio: accessori e articoli sempre utili

La prima cosa da infilare nella borsa cambio è il pannolino. Non uno solo, ovviamente: il consiglio è portarne almeno quattro. Con i pannolini servono anche le salviettine umidificate e la crema lenitiva. Poi è sempre utile avere con sé due body e un cambio completo (che varia in base alla stagione).

Il sesto oggetto indispensabile è un ciuccio di riserva, con un porta ciuccio in cui riporlo. Serve anche tutto l’occorrente per la poppata qualora il neonato è allattato al biberon. Qui bisogna fare qualche calcolo per capire quanto latte occorrerà, in base al tempo che si pensa di dover stare fuori casa. Se il bimbo ha già cominciato lo svezzamento, ci vuole anche un biberon con l’acqua. E poi? Le ultime due cose: una copertina e il giocattolino preferito del piccolo.

Per portare con sé tutte queste cose non serve una borsa cambio troppo grande. L’importante è che abbia più scomparti e delle tasche, in modo da poter organizzare nel modo migliore ogni oggetto. La mamma deve sapere dove poter recuperare ciò che le serve senza stare lì a scavare troppo a lungo!