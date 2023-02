Cellulari per bambini, come sceglierlo: questo è il più sicuro sul mercato

Scegliere un cellulare per bambini sicuramente richiede attenzione. Devono divertirsi, ma al contempo i genitori dovranno avere modo di tenerli sotto controllo.

I cellulari per i più piccoli sono un tema delicato e ogni genitore ha il suo pensiero in merito. Se ci hai pensato bene ed hai deciso di acquistare uno di questi dispositivi per i tuoi figli… ecco qualche consiglio utile.

I cellulari, i tablet, le console hanno invaso ormai da tempo il nostro mondo, e i bambini nascono e vivono in un ambiente digitale. L’età media in cui entrano in contatto con tali dispositivi diventa sempre più bassa, tant’è che è stata creata una fascia di prodotti riservata proprio ai bambini. Loro stessi chiedono di avere un cellulare e altre volte capita che i genitori necessitino di restare in contatto con i figli quando sono fuori casa.

Cellulari per bambini: quali sono i modelli più sicuri

Ci sono due cose molto importanti da fare prima di acquistare un cellulare per i propri bambini: scegliere tra i modelli adatti alla loro età e anche guidarli nell’utilizzo dello stesso, facendo sì che prendano consapevolezza dei pericoli in cui potrebbero incorrere, ma senza impaurirli. Se il bambino è piccolo, è importante attivare il parental control, per evitare che possa guardare contenuti non adatti alla propria età e impedire anche che accedano a risorse a pagamento.

Tra gli aspetti da tenere in considerazione prima di acquistare un cellulare per bambini ci sono materiali e componenti di alta qualità, sicuri e resistenti. Questi cellulari devono reggere a colpi e cadute, e devono avere il controllo parentale, in modo che i genitori possano monitorare le attività del bambino, evitando che accedano a contenuti violenti o a sfondo sessuale.

Tra i cellulari più usati per bambini, c’è il Lexibook GSM20DES, che sembra un giocattolo, ma funziona come un vero cellulare. Non è tuttavia uno smartphone. È dotato di dual SIM, display a colori, macchina fotografica e può gestire fino a 100 contatti, manda messaggi ed MMS. È anche munito di calcolatrice, allarme, calendario e registratore audio. È un cellulare basilare, adatto a bambini molto piccoli.

C’è poi il Lisciani Mio Phone Youtuber Special Edition, che è un buon cellulare per bambini da 6 a 11 anni, e la memoria è da 16GB. Offre controllo parentale per andare online, e si possono impostare parecchie restrizioni. È anche possibile connettere questo cellulare al proprio account Gmail per controllare il bambino. È munito di auricolari.

Infine, Oscal 20 è un cellulare leggero, con una memoria di 32 GB per archiviare e 128GB per memoria espansione. Si può sbloccare con Face ID, e ha una buona fotocamera.