Dermatite da pannolino, se non curata può essere pericolosa: ecco i sintomi da tenere d’occhio

La dermatite da pannolino rimane una delle problematiche infantili più attuali da affrontare e comprendere e in merito alla quale la scienza medica infantile si è giustamente evoluta ed aggiornata.

Si tratta di problema molto comune, che all’apparenza non si potrebbe definire una patologia, ma attenzione a chiudere un occhio quando di mezzo c’è la salute dei più piccoli. Siamo di fronte ad un’affezione della pelle del tuo bambino che va curata, che non va mai trascurata e assolutamente in alcun modo sottovalutata.

Abbiamo pertanto lo stimolo e il dovere, da genitori, nell’era del web, di analizzare meglio e conoscere i risvolti dei problemi della pelle del nostro bimbo intorno alla zona del pannolino, partendo dal principio, inviolabile, che le informazioni contenute in rete sono e saranno sempre un palliativo rispetto ai consigli di un pediatra.

Dermatite da pannolino oggi: guai a sottovalutare i piccoli arrossamenti della pelle

La maggior parte dei bambini prima o poi soffre di dermatite da pannolino. La nostra è una lotta, un’ansia perenne per tutti i genitori. L’eruzione cutanea da pannolino è un effetto collaterale piuttosto comune: il piccolo, dalla pelle delicatissima, sin dai suoi primi giorni di vita, di fatto, indossa un corpo estraneo.

La buona notizia è che la maggior parte delle dermatiti da pannolino può essere curata a casa. Ma a volte può diventare più grave ed è importante essere in grado di individuare sintomi degli arrossamenti della pelle del nostro bimbo che possono sfociare in serie infezioni. Vi consigliamo, sempre, di consultare un medico in casi come questo.

Predisposizioni naturali ed alimentazione da correggere: ma il fattore numero uno si chiama igiene

Sebbene non sia solo una prerogativa dei neonati, l’eritema da pannolino è una forma comune di pelle infiammata che appare sulla pelle dei bambini nella zona inguinale, intorno agli organi genitali, sui glutei, quindi esattamente nei punti in cui il pannolino è a contatto con la sua pelle.

Un intero elenco di fattori scatenanti può causare dermatite da pannolino.