“Ho avuto sei aborti” la conduttrice lascia tutti senza fiato: la sua tragica esperienza in diretta Tv

La rivelazione shock della conduttrice in diretta TV ha lasciato tutti i fan senza parole: un’esperienza terribile per lei.

Tutta la verità raccontata a Silvia Toffanin: la conduttrice fa piangere il pubblico

Proprio qualche giorno fa sono stati gli spettatori di Verissimo a versare fiumi di lacrime. Nella puntata del 4 febbraio, infatti, una protagonista della televisione ha raccontato il suo calvario a Silvia Toffanin.

Rosanna Lambertucci, famosissima conduttrice televisiva, giornalista e divulgatrice scientifica, ha detto a Verissimo di aver avuto sei aborti prima dell’arrivo di sua figlia Angelica, 46 anni, presente con lei in studio. Non a caso la Lambertucci definisce Angelica “la figlia del miracolo“.

“Lei è il mio settimo arrivo. Due anni prima era nata nel ’74 Elisa, che era stata la bambina che finalmente ero riuscita ad avere dopo che ne avevo persi cinque – ha raccontato Rosanna Lambertucci a Verissimo – Quando è nata Elisa è successo qualcosa di imprevisto. Sono stata operata d’urgenza per il distacco della placenta. Una cosa estremamente drammatica“.

“Sono riusciti a salvare la vita a me, ma la bambina dopo tre giorni è morta – ha poi aggiunto la Lambertucci – Per me è stato un dramma troppo grande perché finalmente ero riuscita ad averla. Perdevo i bambini perché avevo un problema alle tube. Poi è arrivata Angelica, la figlia del miracolo“.

“Non riuscivo più a deglutire…”

Nel corso della sua vita, la giornalista ha dovuto fare i conti anche con altre problematiche molto serie come l’anoressia e la bulimia, derivate entrambe da una delusione d’amore: “A un certo punto il mio stomaco si era chiuso, non riuscivo più a deglutire”. Ovviamente, sapeva che doveva per forza mangiare se voleva restare in vita, ma la situazione peggiorava giorno dopo giorno, al punto che sentiva – come lei stessa riporta – il boccone diventare più grande della bocca stessa. Una sensazione che dev’essere stata terribile per lei che l’ha provata.

“Mi ha salvato una cagnolina, una trovatella che era abbandonata e io, che ho sempre amato gli animali, me ne sono presa cura”. Come sempre, gli animali riescono a donare tanto amore. Più di quanto un essere umano può donare a loro. Le parole della conduttrice riportate anche da Il Fatto Quotidiano hanno fatto scalpore. Insomma, il dolore che ha provato dev’essere stato immenso. Poi, però, come ha voluto far intendere, alla fine sorge sempre il sole nella vita delle persone.