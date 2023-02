Visitare il castello di neve più grande al mondo costa pochissimo: ecco dove trovare questa meraviglia

Costa pochissimo visitarlo ed è una meraviglia pazzesca! Questo castello di neve lascia tutti a bocca aperta, ma sapete dove si trova?

C’è un posto nel mondo che rappresenta una sorta di favola tramutatasi in realtà. Diciamoci la verità: tantissimi di noi, soprattutto da bambini, hanno sognato di dormire in una stanza fatta di neve e un letto di ghiaccio. Ebbene, ora è possibile farlo.

Immaginate di poter passare qualche ora in questo castello fatto interamente di neve. E magari di poterci giocare con i vostri figli, il divertimento sarebbe assicurato. Un’esperienza fantastica che costerebbe pochi euro. Ma dove bisogna andare per trovare questo posto favoloso?

Castello di neve: un’esperienza unica tutta da vivere

La neve è molto amata da tutti e per chi ama i luoghi montuosi, lo è ancor di più. Buttarsi nella neve ridendo o giocare a palle di neve, è una cosa divertente e al contempo sa di magico. Eppure, non tutti i Paesi del mondo hanno la neve, solo 50 Stati su duecento. È un po’ ingiusto, se ci si pensa. E anche l’Unicef probabilmente lo crede, in quanto nel 1996, scelse di rimediare a tale “ingiustizia” e di regalare un sogno ai molti bimbi degli Stati in via di sviluppo.

E fu così che fu progettato e creato lo Snow Castell di Kemi, in Finlandia, è lì che si trova questo posto meraviglioso. Ed è lì che i bambini furono invitati per fare esperienza della neve per la prima volta nella loro esistenza. Questa iniziativa riscosse un grande successo e da quel momento in poi, tutti gli anni, a dicembre, il Kemi Snow Castle viene rimesso in piedi per poi essere demolito nel mese di aprile, e ogni volta raffigura tematiche e decorazioni differenti, che rendono l’esperienza in questo castello ancora più unica.

Tutti gli anni ci si può recare in questo castello e far visita alle particolari sculture di ghiaccio e neve all’interno delle stanze, bere un drink nell’Ice Bar oppure godersi la cena allo Snow Restaurant. Il costo per visitare il Kemi Snow Castle è di 15 euro a testa, e si possono scattare tutte le foto che si vuole.

Ma non è tutto, perché il vero momento magico è quello notturno, in cui i visitatori vanno via e il castello si tramuta in un hotel per chi è così impavido da dormire al freddo. Alle 9, per chi pernotta nel castello di neve, comincia un briefing. Per riuscire a sopportare con temperature tanto elevate, al Kemi Snow Castle forniscono un sacco a pelo per reggere al gelo artico. Chi ha vissuto questa esperienza incredibile ha confermato che il sacco a pelo è talmente caldo dentro, che non ci si rende neanche conto del gelo lì fuori.