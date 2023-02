Chara Nasti, l’ultima foto del piccolo Thiago scatena i followers: “E’ poco instagrammabile”

Chiara Nasti continua a essere bersaglio degli haters, dopo gli attacchi a lei adesso sono passati a criticare il figlio Thiago, un bambino di pochi mesi. L’influencer napoletana non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere.

L’ultima foto del figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ha scatenato attacchi e critiche sui social. L’influencer napoletana è sicuramente abituata a essere bersaglio degli haters, ma mai avrebbe pensato che il suo piccolino potesse essere criticato come lei. Invece è successo.

La Nasti ha condiviso tutto della sua gravidanza, dall’inizio alla scoperta del sesso fino al parto e alla crescita del piccolo Thiago. Sfoggiando chiaramente outfit per il bambino d’alta moda, sono sempre arrivati tanti ‘cuoricini’ e complimenti tra i commenti. Purtroppo, però, non è mancato un episodio spiacevole. La giovane influencer napoletana forse non avrebbe mai pensato ad un attacco del genere.

Thiago, la foto pubblicata da Chiara Nasti scatena le critiche

Una delle ultime foto di Thiago condivise da Chiara Nasti ha ricevuto tante critiche e attacchi. In molti si sono riversati nei commenti, praticamente, offendendo un neonato. “Poco instagrammabile rispetto alla media“, questo uno dei commenti che proprio non è piaciuto. Un utente ha voluto asserire che il piccolino di casa Zaccagni non sia fatto per stare su Instagram.

Una critica che nessuno si sarebbe mai immaginato arrivasse a un bambino. Chiara, invece, è stata presa di mira soprattutto per le ultime dichiarazioni rispetto alle neo mamme e al fatto che non tornino subito in forma. C’è anche chi ha poi osservato come il bambino non sia seduto in modo corretto: “È troppo piccolo per stare seduto così!“.

Insomma, davvero ogni tipologia di commento sotto le foto del piccolo Thiago. Chiara Nasti generalmente risponde a tutti e lo fa anche con un tono molto diretto e senza peli sulla lingua. Così come non ha perso tempo a controbattere alle donne che l’hanno criticata per essersi rimessa subito in forma, potrebbe fare lo stesso nei confronti di chi ha bersagliato con commenti negativi il suo figlioletto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti Zaccagni (@nastilove)

Tra i vari interventi c’è anche chi ha difeso l’influencer napoletana e il bambino, osservando come sia di pessimo gusto prendersela con un neonato per colpire la madre. C’è poi chi dice che la Nasti dovrebbe mettere in conto cose del genere, essendo lei una persona famosa che si espone molto sui social. Voi… che ne pensate?