Contorno alla turca, questa ricetta furbissima sta spopolando: risultato eccellente in pochi minuti

C’è una ricetta stile turco davvero buonissima, da presentare a cena per deliziare proprio tutti. È uno sformato e prepararlo è davvero semplicissimo.

Se volete deliziare i vostri ospiti o familiari con una ricetta particolare che sta spopolando, sappiate che questa fa al vostro caso. Si tratta di melanzane in stile turco. Un piatto gustoso, nutriente che accontenterà tutti i palati.

Con molta probabilità, delle melanzane tanto sfiziose non le avete ancora gustate, quindi di certo non vorrete perdere tale occasione. Si tratta di un piatto perfetto per chi segue un’alimentazione stile vegetariano, ma anche per chi segue una dieta ipocalorica. È un procedimento semplice. Per prepararla ci vogliono una ventina di minuti. Le melanzane dovranno stare a riposo, all’incirca, 10/15 minuti, e il tempo di cottura è pari a 40/45 minuti. In tutto ci vorrà un’ora e dieci minuti, più o meno. Ecco gli ingredienti per 6 persone. Le calorie sono 140 per ogni fetta.

Sformato melanzane stile turco: ingredienti e ricetta

Stiamo parlando, per l’esattezza, di uno sformato di melanzane, con pomodorini e peperoni. Il loro sapore è esaltato e reso ancora più gustoso in questa ricetta. Vediamo insieme cosa ci occorre e il procedimento.

Gli ingredienti che occorrono per la preparazione di questa delizia sono due melanzane, 200 grammi di pomodorini da tagliare a metà, 1 peperone tagliato in pezzetti, 3 cipolle affettate, due spicchi d’aglio che tritate, 70 grammi di formaggio grattugiato, 4 cucchiai di olio di oliva, quanto basta di prezzemolo tritato, quanto basta di paprika e di sale e pepe.

Per prima cosa, tagliate a fettine le melanzane, mettetele su un tagliere, aggiungete un po’ di sale e poi fatele stare a riposo per 10/15 minuti. Trascorsi i suddetti minuti, tamponate le melanzane con un foglio di carta che assorbe, mettetele in una leccarda foderata con una carta apposita, mettete un po’ di pepe, dopodiché infilatele in forno per 20 minuti a 200°C.

Intanto, mettete un filo di olio in una padella antiaderente, dove porrete cipolle affettate, mescolate il tutto e lasciate cuocere. Poi, aggiungete del peperone fatto a pezzi, rimescolate e lasciate cuocere finché non si ammorbidiranno. In seguito, aggiungete i pomodorini tagliati a metà, rimescolate, fate cuocere ancora 5 minuti, mettete sale, pepe e paprika, e poi spegnete tutto.

Mettete prezzemolo tritato, spicchi di aglio tritati, due cucchiai di olio evo, sale e pepe all’interno di una scodella, mixate tutto e mettetelo da parte. Dopodiché, prendete una pirofila di tipo rettangolare, mettetevi sopra uno strato di melanzane, poi farcitele con prezzemolo, due cucchiaiate di verdure saltate in padella, e poi di volta in volta coprite tutto con altre melanzane e così via finché non finiscono gli ingredienti.

Da ultimo, mettete in superficie del formaggio grattugiato e lasciate cuocere in forno che avete fatto riscaldare precedentemente per 20/25 minuti a 180°C. Dopodiché, portate lo sformato di melanzane a tavola.