Crackers agli spinaci, prepararli è semplicissimo e farete un figurone

Lascia perdere i soliti crackers, provali in questa versione con gli spinaci e sarà un successo assicurato: finiranno in un attimo.

Quando si ha voglia di uno snack saporito, ma che al tempo stesso non ci faccia troppo eccedere con le calorie, i crackers sono senza dubbio il giusto compromesso tra gusto e leggerezza. Pratici e comodi per essere portati anche in giro, saranno perfetti per uno spuntino sano e goloso.

Grazie alla loro incredibile friabilità, i crackers sono lo spuntino perfetto da sgranocchiare quando la fame si fa sentire ma è ancora troppo presto per pranzo o cena. Saziano ma senza gonfiare e placheranno quella voglia irrefrenabile di mettere qualcosa sotto i denti. Inoltre, grazie alla loro incredibile varietà, si avrà la possibilità di scegliere fra tantissime tipologie diverse. A partire dai classici, che riscontrano sempre maggiore successo, fino ad arrivare a quelli preparati con ingredienti speciali per chi soffre di allergie o intolleranze.

Non saranno i soliti crackers, questi agli spinaci sono favolosi

Nonostante sia davvero facile andare al supermercato e acquistare i crackers che più ci aggradano, anche preparali in casa non è affatto un’impresa impossibile anzi, in questo modo avrete sempre la certezza di utilizzare ingredienti di qualità evitando di usare tutti quei conservanti industriali. Proprio per questo oggi vogliamo parlarvi di una ricetta davvero molto interessante. Li andremo a preparare non nella classica versione, ma realizzeremo invece dei croccantissimi crackers di spinaci e vi assicuriamo che il risultato vi lascerà senza parole.

Il mondo del web è davvero qualcosa di pazzesco e ultimamente grazie a nuove piattaforme come Tik Tok si ha la possibilità di trovare tantissimi contenuti interessanti. Ed è proprio da lì che viene la nostra ricetta di oggi, realizzata e pubblicata sul profilo di @unastellaincucina, che propone una versione dei crackers davvero golosa. Per replicarla vi serviranno questi ingredienti:

Spinaci

Farina

Acqua

Olio

Sale grosso

Preparazione dei crackers agli spinaci

In una padella fate appassire gli spinaci Quando saranno cotti lasciateli raffreddare Fate scolare tutta l’acqua in eccesso Metteteli quindi in un mixer e frullateli fino ad ottenere una purea liscia Trasferiteli in una ciotola ed unite la farina, l’acqua e l’olio Impastate fino ad ottenere un panetto omogeno Trasferitelo su di un piano leggermente infarinato Stendetelo con l’aiuto di un mattarello e ricavate dei rettangoli Trasferiteli su una teglia ricoperta da carta forno Spennellateli con un filo d’olio, aggiungete dei granelli di sale grosso Infornate a 180 gradi per 15 minuti

Una volta che i vostri crackers agli spinaci saranno cotti, potrete gustarli o così al naturale oppure potrete farcirli con del formaggio spalmabile. Saranno così deliziosi che tutti vorranno sapere la vostra ricetta.