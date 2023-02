Forno incrostato, come pulirlo perfettamente: con questo metodo non spenderai soldi

Guarda quel forno! Tutto incrostato! Esiste un metodo fenomenale per pulirlo senza dover sborsare soldi e soprattutto, con poca fatica.

Sono le 22.30, tuo marito è già steso sul divano che dorme profondamente, i bambini non ne vogliono sapere di andare a letto. Il tuo pensiero, però, va anche alla cucina tutta in disordine: è ancora domenica, e il forno “piange” di residui di grasso, condimenti e incrostazioni, dopo la mega lasagna e l’arrosto con patate che lo hanno visti protagonista.

Mentre cerchi di raccogliere tutte le tue forze di giovane mamma per provare a calmare i piccoli, prepari i loro zainetti e ti assicuri che prendano sonno, in vista di un nuovo inizio di settimana scolastica, sai bene che non hai scelta: non puoi lasciare il forno in quelle condizioni.

Forno incrostato da grassi di cotture di sughi e carni: usa i metodi della nonna

Olio di gomito, prodotti igienici qualità, qualche consiglio della tua amata nonna, e ti prepari a pulire il forno dalle sue fatiche domenicali. I consigli degli esperti parlano chiaro: si predilige sempre di più, per la pulizia di attrezzature così delicate, a contatto costante con alimenti, soluzioni non invasive, che non possano poi lasciare strani residui quando riaccenderai il forno e lo preparerai per la torta di mele dei bimbi.

Se abbandoni il forno a se stesso, naturalmente, la sporcizia può lasciare l’apparecchio con un aspetto e un odore anche disgustosi nel giro di una notte. Prima di dare spazio alla “festa di compleanno” dei batteri, non ti resta che provvedere il prima possibile a metterlo a nuovo.

Aceto e bicarbonato di sodio e niente detersivi? E’ esattamente quello che pensiamo anche noi. La soluzione migliore è evitare prodotti chimici. Siamo di fronte a due antibatterici potentissimi che oltre tutto sono anche edibili, vuol dire, quindi, che non contaminano gli alimenti.

Bicarbonato e aceto: ritorno al passato per dichiarare guerra ai batteri

Per rimuovere lo sporco incrostato, mescola due parti di bicarbonato di sodio con una parte di acqua e qualche goccia di aceto bianco. La miscela dovrebbe formare una pasta spalmabile che puoi utilizzare da subito all’interno del forno.

Devi cercare di aderire a ogni area contenente sporcizia e grasso. Dopo aver spalmato la pasta di bicarbonato di sodio, puoi spruzzare l’interno del forno sempre con aceto bianco da un flacone spray. Lasci riposare la miscela durante la notte. Fai in modo che nessuno apra il forno.

Al mattino limitati a pulire l’interno del forno con un panno umido. Potrebbe essere necessario risciacquare il panno di tanto in tanto in un secchio di acqua tiepida per rimuovere lo sporco e i residui dalla miscela detergente. Se rimangono pezzi di pasta e sporcizia, puoi spruzzare le macchie ostinate ancora con aceto bianco. L’aceto e il bicarbonato di sodio reagiranno l’uno con l’altro, aiutando ad abbattere i detriti e facilitandone la rimozione. Addio batteri, addio grasso. Il tuo forno è pronto per la tua prossima creazione da super mamma chef!