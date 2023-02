Polpette vegetariane, altro che lenticchie: è questo l’ingrediente che fa la differenza

Polpette vegetariane di lenticchie? Non solo! In questa versione sono deliziose: con questo ingrediente sentirai che bontà

Tra i piatti vegetariani che spesso portiamo in tavola ci sono di sicuro loro, le polpette. Non solo di carne, come ben sappiamo queste possono essere preparate anche con legumi e tantissime verdure che abbiamo a disposizione nel nostro frigo di casa. Leggere e gustose, sono ideali da portare in tavola per essere gustate da tutta la famiglia.

Scommetto però che le hai sempre preparate solo a base di lenticchie. E se ti dicessi che puoi preparare anche in questa versione le tue polpettine vegetariane? Ricetta facilissima, leggere e nutrienti. Le polpettine vegetariane sono davvero gustose e si preparano in modo davvero semplice. Con l’aggiunta di questo ingrediente le renderemo gustosissime. E no, non stiamo parlando delle lenticchie ma di un altro legume molto amato e sì, molto versatile in cucina. Curiosi di scoprire questa appetitosa ricetta?

Non di lenticchie ma vegetariane: queste polpette conquisteranno tutti a tavola

Udite udite, le protagoniste di questa ricetta sono proprio loro: le polpette di ceci! Uno dei legumi più amati e più spesso portati in tavola. I legumi appartengono di sicuro a quella categoria di alimenti dei quali non si dovrebbe mai e poi mai fare a meno. Nutrienti e gustosi, questi apportano un’infinità di benefici al nostro organismo. Per questo è necessario integrarli nella nostra alimentazione. Tuttavia, portarli in tavola sempre allo stesso modo può essere noioso.

Per fortuna in cucina possiamo cimentarci nella preparazione dei piatti più disparati per portare in tavola alternative sempre gustose, seppur semplici e preparate con poco. A conquistarci stavolta saranno le nostre polpette vegetariane a base di ceci. Si preparano in poche mosse con i seguenti ingredienti:

400g di Ceci in barattolo

2 Uova

Parmigiano

Sale e Pepe

3 Fette di pane raffermo

1 Bicchiere di Latte

Prezzemolo (o altre spezie preferite)

Provola

Pane grattugiato

E adesso vediamo, passo dopo passo, quello che è il procedimento: