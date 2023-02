Argento annerito, con un solo ingrediente farai splendere stoviglie e gioielli

Se avete in casa posate e gioielli di questo metallo, ecco un trucco da provare: fai brillare l’argento annerito con questo ingrediente

L’argento è un metallo molto amato e, di solito, in casa tutti teniamo un servizio di posate, stoviglie o dei gioielli fatti di questo materiale. Ovviamente non li utilizziamo ogni giorno e, di conseguenza, col tempo tendono ad ossidare e perdere di lucentezza. Con questo ingrediente puoi far tornare a brillare l’argento annerito senza spendere una fortuna e senza troppa fatica!

Di sicuro sappiamo bene che in commercio esistono prodotti di ogni genere che hanno come obiettivo proprio risolvere questo problema. C’è anche da dire, però, che in casa possiamo trovare alternative altrettanto efficaci che vengono in nostro soccorso senza obbligarci a mettere mano al portafogli. Scopriamo, allora, un trucchetto della nonna che vi lascerà a bocca aperta!

Fai tornare a brillare l’argento annerito: usa questo ingrediente

Di solito ci rendiamo conto del problema quando siamo a corto di tempo. Un esempio? Abbiamo organizzato una cena elegante, vogliamo apparecchiare la tavola col “servizio buono” in argento e ci accorgiamo che le posate sono tutte annerite.

Cosa fare? Prima di tutto non dobbiamo lasciarci prendere dal panico e rinunciare ai nostri propositi. Con un po’ di furbizia possiamo risolvere il problema in men che non si dica. Ciò che ci serve è un ingrediente molto comune che di sicuro conoscete bene.

Di cosa parliamo? Di semplice bicarbonato di sodio! In cucina è un alleato prezioso, lo sappiamo tutti. Per prima cosa andiamo a riversarne una generosa quantità in una ciotola e andiamo ad aggiungere acqua calda quanto basta per ottenere una pastetta cremosa.

Attenzione a non esagerare, il composto non deve essere troppo liquido. Una volta raggiunta la consistenza desiderata usiamo un vecchio spazzolino o una spugnetta non abrasiva per strofinare la pastetta sulle posate. Qui dobbiamo avere pazienza e fare attenzione, avendo cura di lavorare a lungo e per bene in ogni punto.

Lasciamo quindi in posa il composto per una decina di minuti, poi inumidiamo di nuovo lo spazzolino e di nuovo strofiniamo in modo accurato. Non resta che risciacquare le posate e asciugare: saranno di nuovo brillanti, come nuove.

Consiglio extra per l’argento annerito

Alcuni aggiungono al bicarbonato, al posto dell’acqua, della coca-cola. Forse non tutti lo sanno, ma questa bevanda amatissima è un alleata preziosa quando si tratta di pulire l’argento. Il risultato vi lascerà a bocca aperta, fate una prova e vi renderete conto che funziona davvero e che non vi costa nemmeno un soldo, geniale!