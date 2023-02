Besciamella perfetta in 5 minuti, ecco la ricetta da leccarsi i baffi!

Succede spesso che compriamo la besciamella già fatta al supermercato, ma con questa ricetta possiamo farla in casa e sarà pronta in 5 minuti

Sappiamo bene che l’homemade viene considerato sempre migliore rispetto ad un prodotto pronto comprato al supermercato, anche perché per l’assenza di conservanti, è più salutare. Ma non è solo questo il punto della situazione. Molte persone sono proprio felici di preparare certe prelibatezze con le proprie mani. Ed è un piacere che è esploso e si è diffuso con una certa rilevanza dall’inizio della pandemia. L’impossibilità di uscire ha permesso sempre più persone di abolire il fast food e privilegiare la cucina fatta in casa, che aiuta tra l’altro a rilassare la mente e a distrarsi.

Inoltre, grazie ai social, è possibile imbattersi in ricette davvero veloci, spesso sotto forma di video che durano pochissimi secondi. Questo, dobbiamo dirlo, ci facilita spesso il compito.

La besciamella, per esempio, viene spesso comprata ‘pronta’ al supermercato per risparmiare tempo, ma in molti preferiscono farla a casa e con questa ricetta occorrono veramente solo 5 minuti. Viene molto utilizzata nella nostra cucina, si tratta di una salsa bianca di origine francese che viene preparata per condire piatti squisiti come la lasagna, la pasta in genere, ma anche le verdure.

Ha un gusto avvolgente e allo stesso tempo delicato, la sua presenza fa sicuramente la differenza nei piatti. Viene chiamata salsa madre proprio perché con questa si vanno spesso a preparare poi altre salse. Tra i piatti super in cui questa salsa non può mancare c’è la pasta al forno, la lasagna, cannelloni e la Moussaka greca. Quella fatta in casa è molto più buona e salutare di quella comprata al supermercato: scopriamo come realizzarla!

Besciamella in 5 minuti: ecco come realizzarla

Se si mettono in pratica alcuni trucchetti, è davvero semplice ottenere un risultato impeccabile. Farina e burro, ad esempio, devono avere lo stesso peso. Il segreto per realizzarla senza grumi è aggiungere il latte a filo poco alla volta, solo dopo che burro e farina insieme saranno diventati una cremina. Dopodiché bisogna mescolare per pochi secondi con una frusta o un cucchiaio, in modo che saranno perfettamente amalgamati.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa abbiamo bisogno per preparare una besciamella perfetta in poco tempo. Resterai stupita perché non c’è bisogno di chissà cosa. In genere, questi ingredienti sono già presenti nel frigo o la dispensa di tutti.

Ingredienti per 500 gr di besciamella

Mezzo litro di latte intero o anche vegetale e scremato

o anche vegetale e scremato 50 gr di burro

50 gr di farina

sale

pepe

Preparazione

Come primo step, bisogna sciogliere farina e burro sul fuoco a fiamma lenta e mescolare. L’ideale è utilizzare una frusta per una consistenza subito cremosa. Una volta che si è formata la cremina, bisogna aggiungere il latte a filo, poco alla volta. Solo nel momento in cui il primo quantitativo si è incorporato, aggiungiamo il secondo. L’importante è che continuiamo a mescolare con frusta in senso orario. Questo eviterà la formazioni di grumi nella besciamella.

Continuate a mescolare in modo costante, fin quando la consistenza non sarà vellutata, circa 5 minuti e poi aggiungete sale e pepe. Ovviamente bisogna regolarsi in base alla consistenza che si preferisce. Se si desidera una salsa più densa, bisognerà lasciarla un minuto in più sul fuoco e continuare a girare, se invece la si vuole più liquida, basta aggiungere 1 cucchiaio di latte all’intero composto.