Voglia di insalata in inverno? Anche se la freschezza di questa pietanza ben si sposa con le alte temperature, il suo consumo è particolarmente indicato anche in inverno. Non solo perchè può essere un ottimo alleato salva linea, ma anche perchè estremamente gustose e saporite.

Si tratta di un alimento che si presta ai più svariati abbinamenti, in grado dunque di accontentare il palato di tutti. Grandi e piccoli impazziranno per queste ricette, semplici e veloci da preparare ma dal sapore straordinariamente buono!

Puoi infatti abbinarla a qualsiasi altro ingrediente: ci puoi mettere il tonno, i pomodorini, ma anche il mais, le olive. Insomma, veramente puoi sbizzarrirti e portare a tavola tanta creatività senza chissà quale sforzo.

Insalata che passione, anche in inverno è un piatto gettonatissimo

Se in inverno non sai come fare per mantenere la linea senza rinunciare al gusto, sei nel posto giusto. Con le temperature basse, a volte ciò che si desidera è solo gustare un buon piatto fumante e caldo. Ma non sempre, sono tantissime le persone che non rinuncerebbero mai e poi mai al buon gusto di sua maestà l’insalata.

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di un piatto consumato soprattutto in estate, magari sotto l’ombrellone. Ma, in realtà è un’ottima pietanza anche in inverno. Oltre ad essere buonissima, può divenire un ottimo alleato per tenere il peso sotto controllo, se si presta attenzione agli ingredienti ed agli abbinamenti. Ecco allora 5 ricette da non perdere, per godere a pieno di questo piatto delizioso!

Cinque ricette per tutti i palati, dal più semplice al più raffinato

1.Insalata con mele, noci e uva passa

Si tratta della classica insalata invernale. Basteranno una lattuga, una mela, noci ed uva passa. Si tratta di un piatto che può essere affiancato anche come contorno, magari a della carne.

2.Insalata di radicchio con fiordilatte, arance e melagrana

Questa variante presenta un sapore particolarissimo. Serviranno delle arance, del fiordilatte ed i melograni. Si tratta di un piatto unico, ma anche in questo caso si presta bene anche come contorno.

3.Insalata di finocchi e arance

Come ben si sa, i finocchi possiedono delle innumerevoli proprietà benefiche, ed un sapore fresco che unito al gusto inconfondibile dell’arancia regala freschezza al palato.

4.Insalata di lenticchie, uva e zenzero

Forse questa ricetta è per coloro che hanno palati più decisi, il gusto delle uova è forte ma il risultato è decisamente unico.

5.Insalata di barbabietole, pere e gorgonzola

Anche in questo caso si tratta di sapori intensi, ma la bontà è fuori misura.

Ma come procedere per la preparazione?

Basterà lavare per bene l’insalata, e farla asciugare. Pulire gli ingredienti indicati con cura, tagliarli a pezzetti e poi mescolare. Aggiungere un filo d’olio, possibilmente EVO ed un pizzico di sale. Per avere un piatto completo in cui non manchino i carboidrati, si possono aggiungere dei pezzetti di pane tostato, il risultato sarà gustosissimo!